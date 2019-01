Mirela Vaida a încheiat colaborarea cu Antena 1. Vedeta s-a declarat dezamăgită şi a vorbit despre experimente neplăcute

Mirela Vaida nu mai face parte din echipa de prezentatori ai Antenei 1. Însărcinată în 7 luni, vedeta a aflat că emisiunea matrimonială pe care o prezenta a fost scoasă de pe post. Mirela Vaida a petrecut 7 ani la Antena 1, dintre care 5 ani a avut audienţe de top cu un alt show matrimonial, „Mireasă pentru fiul meu“.

Contactată telefonic de libertatea.ro, fosta prezentatoare TV a confirmat despărţirea de postul TV: „E adevărat. Nu mai am contract cu Antena 1 în acest moment. După 7 ani de emisii live, zilnic, cu câteva mici perioade de repaus, atunci când am născut, acum sunt liberă de orice angajament. Au fost 7 ani extrem de frumoşi, de fructuoşi, de plini de experienţe şi de satisfacţii profesionale, însă am avut şi parte de câteva experimente neplăcute în ultima perioadă, în ceea ce priveşte formatele TV care mi-au fost date. Lucrul acesta m-a obosit, m-a dezamăgit chiar. Oricât de bun, de experimentat ar fi un prezentator, nu poate salva o emisiune prost poziţionată în grilă, în care rolul prezentatorului e minimizat la maximum. Am decis să mă retrag o perioadă, să-mi văd de casă, de copii şi de sarcină, să mă odihnesc şi să petrec timp alături de copii şi de familie“.



Fosta vedetă TV e solistă la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase“ şi se va întoarce, după naştere, în distribuţia musical-ului „Mamma Mia“. În plus, este semifinalistă la Eurovision România 2019 şi are evenimente unde cântă alături de bandul ei, Vaida Show. „Poate era bine-venită o pauză pe micul ecran. Şi pentru mine, şi pentru public. Însă lecţia pe care am învăţat-o este că nu voi mai accepta formate TV care nu mă pun în valoare, care nu se mulează pe personalitatea mea dinamică, veselă, de om de divertisment sau de emisiuni de suflet. Experienţa mea şi performanţele mele în TV nu mi le poate lua nimeni. Însă există viaţă şi după televiziune. Dacă se va ivi oportunitatea de a mă întoarce în televiziune, o voi face analizând toţi aceşti factori. Dacă nu, rămân la ceea ce-mi aduce satisfacţii necondiţionate de nimeni şi de nimic: familia şi muzica“, a adăugat Mirela Vaida.