Mircea Radu dezvăluie cum a ajuns să facă show-ul „Din dragoste“: Mă văzuse pe o casetă, invitat la „Surprize“, în care o doamnă îmi ghicea ceva

Fostul prezentator al Antenei 1 a povestit pe pagina sa de Facebook că totul a început graţie apariţiei sale într-o ediţie a emisunii „Surprize-Surprize“, prezentată de Andreea Marin. Mai mult, povesteşte Mircea Radu, o ghicitoare în cărţi i-a prezis „mutarea“ de la ştiri la emisiunea de divertisment.

„Atunci când Andreea Marin m-a invitat la una din primele ediţii de «Surprize-Surprize» zicându-mi că o să cunosc pe cineva important, o ghicitoare, am mormăit ceva. Am vrut să spun nu, dar nu am făcut-o dintr-o sumedenie de pentrucă-uri: o preţuiam pe Andreea (continui s-o fac), voiam să-i cunosc personal pe domnul Lazarov (nu s-a întâmplat atunci) şi pe doamna Ileana Pop despre care auzisem legende (am avut ocazia să le probez în timp, toate sunt reale); dar şi pentru că, în televiziune, ocazia de a fi invitat live, în prime-time, nu se refuză. M-am dus. În faţa mea stătea o doamnă cu o rochie albă, vaporoasă, tivită cu gri. Andreea îi vorbea aplecându-se în faţă aşa cum faci cu oameni mult mai scunzi decât tine. «El este Mircea Radu, prezentatorul ştirilor de la ora 20; iar doamna a fost ghicitoarea în cărţi a lui Salvador Dali». Era important Dali, dar în mintea mea suna aia cu «Mânca-ţi-aş ţie, frumosule». Am zâmbit“, şi-a amintit Mircea.

Prezentatorul de televiziune a explicat că ghicitoarea respectivă i-a spus că va schimba locul de muncă şi că va face altceva. „Ne-am aşezat. Doamna a întins nişte cărţi de tarot, m-a pus să tai, le-a răsfirat şi m-a pus să aleg două. Cu ele ţinute strâns, pe cant, a început să dea în celelalte, alandala, cum fac copiii când sar şotronul. Apoi şi-a înfipt ochii negri şi strălucitori în mine şi mi-a zis «Cu dragostea stai bine!» Sala a râs complice, cum se face în cazuri d-astea. Nu stăteam bine deloc, eram în miezul unor belele, dar OK, am râs şi eu către sală. «Iar cu televiziunea… vei schimba munca şi vei face altceva». Chiar dacă nu-i vedeam, Irina Păcurariu şi Leonard Miron, care şedeau pe o canapea în spatele meu, mustăceau; şi eu aş fi făcut la fel. Sala a aplaudat, eu am mulţumit doamnei, Andreei şi publicului şi am plecat. În culise, un maşinist m-a întrebat dacă-i adevărat că plec din TVR. Am zis că nu“, a adăugat el.

La nici jumătate de an după previziunile ghicitoarei, Mircea Radu a fost ofertat de Antena 1, povesteşte el: „Nu a trecut jumătate de an şi am fost ofertat de Antena 1, pentru a prezenta ştiri. Am acceptat. Nici aici nu am stat mai mult de jumătate de an şi am aflat că am fost ales să fiu prezentatorul emisiunii «Din Dragoste». Restul, e istorie. Ani de zile după acest moment, într-o după-amiază de vară, în biroul cu geamuri imense aflat la etajul 42 al unei clădiri din Madrid, l-am întrebat pe domnul Valeriu Lazarov cum de m-a ales la cârma unei emisiuni atât de complicate, atât timp cât nu mă întâlnise niciodată. S-a uitat la mine cu privirea aia hipnotică, apoi mi-a răspuns că mă văzuse pe o casetă, invitat la «Surprize», în care o doamnă îmi ghicea ceva…“, a încheiat prezentatorul TV.





