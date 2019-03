În ediţia din 22 martie „Românii au talent“, Simona Petric (35 de ani), originară din Cugir şi stabilită în Puerto Rico, a încântat publicul şi juriul cu un moment fabulos de dans.

La final, Mihai Petre a dorit să danseze cu tânăra şi au făcut-o în aplauzele tuturor, oferind un nou moment de senzaţie.

„Îţi mulţumesc că ai acceptat să dansezi cu un dansator în rezervă“, i-a spus Mihai Petre, care s-a declarat impresionat de abilităţile concurentei. „Ai venit ca o învingătoare şi pleci ca o mare învingătoare“, i-a transmis şi Andi Moisescu.

Din păcate, Simona Petric a suferit şi o accidentare în timpul dansului cu Mihai Petre – şi-a rupt o unghie din carne şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Am luat-o cam tare, trebuia să o iau mai moale un pic. Nu mi s-a părut, dar am auzit că i-am rupt o unghie. Probabil că n-am mai dansat demult, m-am trezit şi eu pe scenă şi am început să trag de săraca fată. Am dansat ca un ţăran. Chiar îmi pare rău. Doamne, nu-mi vine să cred că i-am rupt o unghia fetei“, a declarat Mihai Petre cu regret.

