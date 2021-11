Mihai Petre şi Elwira, primele declaraţii după ce au câştigat sezonul 4 din Asia Express: „Acest premiu este pentru fetiţele noastre“

După nenumărate probe în Turcia, în Georgia, în Iordania şi acum în Israel, competiţia „Asia Express”, sezonul 4 a ajuns la final. Finala sezonului 4 din Asia Express - Drumul Împăraţilor a fost disputată între două echipe Mihai Petre & Elwira şi Cuza & Emi. Cele două echipe au trecut prin mai multe probe dificile până au ajuns la Turnul lui David, ultima destinaţie a reality show-ului. Cei care au ajuns primii au fost Mihai Petre şi Elwira! Câştigătorii emisiunii au plecat acasă cu 30.000 de euro. Soţii Petre au vorbit despre momentul victoriei şi au mărturisit că nu se aşteptau să câştige show-ul Asia Express.

Copiii, cei mai mari susţinători ai soţilor Petre

„Eu nu îmi imaginam că o să simt atâta emoţie într-un show. Nu m-am aşteptat, am avut momente care m-au terminat emoţional. Am avut momente bune, momente rele, momente în care am râs de am murit, momente în care m-am prostit, momente în care am plâns, momente în care am fost sus şi apoi jos. Nu îmi vine să cred că am câştigat pentru că am avut tot felul de momente. Am început bine, am continuat mai puţin bine, dar am terminat cum nu se poate mai bine. Sunt cel mai mândru om acum”, a declarat Mihai Petre pentru a1.ro.

