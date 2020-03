Mihai Petre a apăsat Golden Buzz pentru „un moment de măiestrie cum nu ţi-e dat să vezi“: dansul acrobatic care l-a uimit

Ediţia din 27 martie a emisiunii „Românii au talent“, de la Pro TV, a fost o nouă şansă pentru cei mai talentaţi concurenţi să arate că pasiunea şi munca se împletesc în momente de neuitat.

Duo Maintenant, echipa formată din Ludivine Furnon şi Nicolas Besnard, a oferit unul dintre cele mai antrenante şi sensibile momente din acest sezon. Cei doi au uimit prin tehnica lor impecabilă, aplicată într-un dans acrobatic, cel mai impresionat fiind Mihai Petre, care a apăsat Golden Buzz, buton care îi trimite direct în semifinală.

„Sunteţi cuplul perfect. A fost un moment de măiestrie cum nu ţi-e dat să vezi“, a spus Mihai Petre înainte de a se ridica de pe scaun şi a apăsa butonul auriu.

Şi ceilalţi membri ai juriului au considerat că a fost un moment inedit, iar Florin Călinescu a completat: „Aş vrea să iau caseta, să mă uit să văd dacă găsesc o imperfecţiune. Excepţional!“.

„Dacă perfecţiunea există, voi sigur aţi întâlnit-o. Şi aţi aflat secretul“, a spus, la final, şi Andi, în timp ce Andra a adăugat: „Voi aţi fost un 10 perfect pentru mine“.

În 2010, Duo MainTenanT au participat la France’s Got Talent şi au ieşit pe locul 6 overall, scrie protv.ro . Ulterior, în 2019, Ludivine şi Nicolas au participat şi la America’s Got Talent, unde au primit patru „Da“, momentul lor fiind considerat unul dintre cele mai senzuale din istoria emisiunii - ediţia americană.