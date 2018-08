Mihai Bendeac şi Vlad Drăgulin, din culisele caravanei „X Factor“: „S-au salvat căţei, eu m-am îndrăgostit, s-a plâns, s-a râs, s-a ţipat“

Una dintre noutăţile acestui sezon o reprezintă chiar caravana X Factor. Dacă până acum, echipa X Factor mergea prin ţară să descopere concurenţi cu factorul X, de data aceasta lucrurile se întâmplã cu totul şi cu totul altfel. Mihai Bendeac şi Vlad Drăgulin se întâlnesc cu concurenţii care au venit în faţa juriului pentru a-şi testa factorul X tocmai pentru a-i cunoaşte mai bine, în mediul lor, acasă la ei.

Călătoria celor doi prezentatori împreună cu echipa X Factor a fost una în care s-au trăit cele mai diverse experienţe, unele dintre ele cu adevărat inedite.

”În această caravană s-au salvat căţei, eu m-am indrăgostit, s-a plâns, s-a râs, s-a ţipat, s-a ajuns la paroxism. În 4000 de km am avut timp să trecem prin toate stările posibile”, mărturiseşte Vlad Drăgulin.

Noi poveşti spectaculoase, talente care merită să fie arătate, momente care vor surprinde sau vor emoţiona sunt scoase la iveală în noul sezon ”X Factor”, ce va avea marea premierã duminicã, de la 20:00, la Antena 1.

Vlad Drăgulin, „talismanul“ concurenţilor la „X Factor“

Noul prezentator Vlad Drăgulin a devenit fără să vrea talismanul norocos al unora dintre concurenţi.

Totul a pornit după ce una dintre multele brăţări de la mâinile sale i-au adus unui concurent cele patru voturi de încredere ale juraţilor. ”Prima oară un concurent mi-a cerut o brăţară, i-am zis să îi poarte noroc, iar el chiar a fost foarte bun şi am instaurat regula – dau brăţări cui cere sau dacă simt eu că are o energie bună. De obicei, le mai dau unora atunci când văd nişte copii timizi care stau într-un colţ, nu sunt expansivi, nu se laudă, dar am văzut că ei sunt cei mai buni. Mi-am amintit de cum eram eu la admiterea de la teatru, nu vorbeam cu nimeni, eram retras, toată lumea mă intimida. Am avut un prieten bun cu mine, din cauza lui am şi dat la actorie. Eu m-am pregătit toată clasa a 12-a pentru Facultatea de Drept, dar acolo am picat cu brio. Mama mi-a sugerat să dau, m-am pregătit în ultimele două săptămâni, când alţii lucrau un an. Un prieten care se pregătise a stat de capul meu, m-a încurajat, a făcut practic ceea ce fac şi eu aici”, mărturiseşte Vlad Drăgulin.

În ciuda emoţiilor şi oboselii acumulate, la finalul audiţiilor pentru cel de-a optulea sezon ”X Factor”, a avut surpriza să îşi dea seama că s-a schimbat şi el. ”Până la experienţa aceasta nu am mai luat un om în braţe de nu ştiu când, iar acum a fost un val. E plăcut, sunt schimbat în bine, mă simt eu mult mai solar, mai deschis! Mă bucur când văd aceşti copii timizi care stau retraşi, dar când intră pe scenă se transformă!”, a mai spus Vlad.