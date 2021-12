Mesajul de Crăciun al reginei Elizabeth II a fost urmărit de 9 milioane de britanici

Mesajul a fost transmis de BBC One, ITV şi Sky News.

El a fost urmat, în termen de audienţă, de „Strictly Come Dancing Christmas Special” şi „Call the Midwife”.

În primul ei mesaj anual de Crăciun de la moartea prinţului Philip, în luna aprilie, regina în vârstă de 95 de ani l-a descris ca „scumpul” ei.

„Crăciunul poate fi greu pentru cei care au pierdut persoane dragi - anul acesta, mai ales, înţeleg de ce”, a spus ea în mesjaul pre-înregistrat de 10 minute.

Mesajul de anul trecut al monarhului, în care s-a concentrat pe speranţă, în contextul pandemiei, a dominat de asemenea audienţa TV, atrăgând 8,14 milioane de telespectatori.

“And for me and my family, even with one familiar laugh missing this year, there will be joy in Christmas, as we have the chance to reminisce…”



In her 2021 broadcast, The Queen reflects on the life of the Duke of Edinburgh, while looking ahead to her Platinum Jubilee in 2022. pic.twitter.com/IMf3aW4IxI