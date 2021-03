Mesajul Andreei Antonescu după eliminarea de la Survivor România: „Nu m-au părăsit calităţile de fată elegantă“

După o lună de stat în jungla din Republica Dominicană, Andreea Antonescu recunoaşte că se resimte. “Ca din junglă! Sper, totuşi, că nu m-au părăsit calităţile de fată elegantă şi nu cred că vrei să ştii cum am mâncat primul fel de mâncare pe care l-am primit când am ieşit din competiţie, dar consider că vor reuşi foarte bine să mă reintegrez în societate. Până acum am făcut faţă aeroporturilor prin care am trecut. Uitaţi-mă aici, sunt bine, sunt ok. E de bine”, a declarat Andreea Antonescu pentru Kanal D, imediat după ce a aterizat pe meleagurile româneşti.

Artista este nerăbdătoare să-şi revadă casa care a suferit renovări serioase pe perioada cât a fost prezentă în emisiunea Survivor România 2021. “Primul lucru pe care o să-l fac e să-mi analizez casa, pentru că în momentul în care eu am plecat spre Survivor casa mea era în renovare, iar acum mă duc să văd ce au făcut oamenii profesionişti în urma mea, pentru că eu, ghici ce, habar nu am ce se întâmplă acolo”, a mai adăugat fosta faimoasă, coitată de click.ro



La nicio lună de când s-a alaturat competiţiei „Survivor România” de la Kanal D, filmată în Republica Dominicană, Andreea Antonescu a fost eliminată de publicul telespectator. Solista şi membra trupei Andre a fost votată de fanii emisiunii să iasă din emisiune. Din pacate, Andreea nu s-a adaptat condiţiilor sportive. În urma competiţiei, artista s-a ales cu o leziune la nivelul unui deget.