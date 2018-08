Mesajul Amaliei Enache înaintea revenirii la Ştirile Pro TV

În ultimii doi ani, vedeta Pro TV a lipsit de la pupitrul ştirilor de noapte, fiind în concediu de maternitate după naşterea fiicei sale Alma. Acum, Amalia Enache se întoarce în televiziune şi spune că i-a fost dor de jobul său.







„Nu am sentimentul că ar fi trecut doi ani de când am prezentat ultima dată Ştirile Pro TV, ci că a fost un weekend (de 730 de zile) şi azi e luni şi revin, firesc, la serviciu. Voi intra direct în direct în această seară, la cald, fără nicio pregătire la rece înainte. Sunt nerăbdătoare să scriu editorialul de început, să lucrez cu Cristian Leonte, cu producătorii, operatorii, colegii din redacţie şi de la tehnic, să simt iar ştirile trecute prin filtrul în care am atâta încredere, al echipei de care mi-a fost dor. Dar cel mai dor mi-a fost de telespectatori, abia aştept «să-i privesc» din nou în ochi“, a spus Amalia Enache, bucuroasă de revenirea la pupitrul Ştirilor.