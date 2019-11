Mesaj misterios pe contul de Twitter al „Game of Thrones“: fanii seriei visează acum la refacerea ultimului sezon

Pe contul oficial de Twitter al serialului „Game of Thrones“ a fost postat un mesaj cu formula celebră a seriei, „Winter is coming“ („Vine iarna“ – trad.).

Anunţul ar putea fi legat de o reluare a serialului care s-a încheiat în luna mai, dar şi de seria pe care HBO o pregăteşte, un prequel dedicat Casei House Targaryen.

De asemenea, unele voci cred că mesajul ar putea să fie doar un anunţ amical venit în contextul apropierii iernii.

Totuşi, mulţi fani au acum speranţa că reţeaua de televiziune ar lua în considerare refacerea controversatului final al serialului, chiar dacă HBO a respins de multă vreme această idee.

Cel mai probabil, mesajul se referă la „House of the Dragon“, noua serie dezvoltată în universul „Game of Thrones“. Potrivit Deadline, HBO a comandat 10 episoade pentru „House of the Dragon“, a cărui acţiune se petrece cu 300 de ani înainte de începutul poveştii din cele opt sezoane finalizate în luna mai.