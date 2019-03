Medicul Vasi Rădulescu anunţă că nu va mai apărea la TV şi critică dur un post: „Chiar nu aveţi pic de discernământ, creier, bun simţ?“

„Am considerat că e necesar să avem medici care să apară la TV şi să spună lucruri pe bune, explicate frumos, în spiritul adevărului ştiinţific, ca o contrapondere la toate inepţiile promovate peste tot, la toţi terapeuţii impostori, la fake news şi curente nocive. Am crezut că televiziunile au înţeles că nu se mai pot juca cu vieţile oamenilor de dragul audienţelor şi banilor. M-am înşelat amarnic“, şi-a început medicul cardiolog textul publicat pe Facebook.

Vasi Rădulescu a continuat prin a critica dur postul B1 TV pentru faptul că a avut-o invitată în prime-time (interval de maximă audienţă – n.r.) pe Crina Vereş care promovează Noua Medicină Germană, pe care Vasi Rădulescu o consideră „o inepţie“.

Mai mult, medical o acuză pe Crina Vereş că cere mii de euro pentru tratamente halucinante, susţinând că s-a autovindecat de leucemie şi cancer fără pastile sau chirurgie.

„Cum să o inviţi pe individa asta la nouă seara să discute despre o bazaconie ce nu are treabă cu medicina adevărată? Cum să faci asta după ce am tot spus răspicat în dreapta şi stânga că avem nevoie ca de aer de educaţie medicală veritabilă? Urmează oare Olivia Steer, singură în platou, rostogolind noi şi noi fantasme antivaccinare? Chiar nu aveţi pic de discernământ, creier, bun simţ? Văzând conduitele astea, în principiu eu nu mai merg nicăieri. Mă lupt cu morile de vânt“.

De asemenea, Vasi Rădulescu arată cu degetul şi către Ministerul Sănătăţii care permite apariţia unor „cabinete aiuritoare“ şi se sesizează doar când apar scandaluri.

Redăm integral mesajul medicului Vasi Rădulescu:

Dragi televiziuni,

Am răspuns în ultima perioadă invitaţiilor pe la diverse posturi, chiar dacă m-am obosit teribil. Am considerat că e necesar să avem medici care să apară la TV şi să spună lucruri pe bune, explicate frumos, în spiritul adevărului ştiinţific, ca o contrapondere la toate inepţiile promovate peste tot, la toţi terapeuţii impostori, la fake news şi curente nocive. Am crezut că televiziunile au înţeles că nu se mai pot juca cu vieţile oamenilor de dragul audienţelor şi banilor. M-am înşelat amarnic.

Mă invită B1 la o emisiune şi mă duc cu drag, vorbind aproape o oră cu Irina Petraru despre nişte subiecte importante. Eu nu pricep cum aceeaşi televiziune, la o lună distanţă, o invită în prime-time (alt producător şi alt moderator, să ne înţelegem, dar totuşi aceeaşi televiziune) pe Crina Vereş să abordeze pe larg Noua Medicină Germană, acea inepţie care spune că bolile sunt etape de vindecare în nişte conflicte.

Crina Vereş are clinică nouă la Cluj şi o promovează intens, pretinzând mii de euro pentru tratamente halucinante. Ea s-a autovindecat de leucemie acută, de cancer, de toate bolile universului prin această NMG. Fără pastile, chirurgie şi apelare la medici adevăraţi, lucruri pe care le detestă. Aceste cabinete aiuritoare apar şi, la scandaluri şi semnalizări, Ministerul Sănătăţii se mai sesizează. La aprobări şi controale pe bune nu se angajează nimeni, că trăim în ţara terapeuţilor cu mii de competenţe (consilierul maestru Reiki şi spălător de geamuri, dezlegătorul de frici - una pe şedinţă, nu mai multe, remember?)

Dar, revenind, cum să o inviţi pe individa asta la nouă seara, să discute despre o bazaconie ce nu are treabă cu medicina adevărată? Cum să faci asta după ce am tot spus răspicat în dreapta şi stânga că avem nevoie ca de aer de educaţie medicală veritabilă? Urmează oare Olivia Steer, singură în platou, rostogolind noi şi noi fantasme antivaccinare? Chiar nu aveţi pic de discernământ, creier, bun simţ?

Văzând conduitele astea, în principiu eu nu mai merg nicăieri. Mă lupt cu morile de vânt.

Sănătate.

Urmărit de peste 100.000 de oameni pe reţelele sociale, Vasi Rădulescu scrie despre experienţele trăite în spital şi încearcă să convingă oamenii să folosească surse credibile de informare atunci când vine vorba de sănătate şi medicaţie. Vasi Rădulescu este autorul cărţilor „Dragă inimă“, „Culorile uitării“ şi „Medicina povestită pe înţelesul tuturor“, fiind şi fondatorul leapşadesănătate.ro, un proiect de educaţie medicală. Medicul s-a pronunţat de mai multe ori în legătură cu tratamentele homeopate şi curele de dezintoxicare pe care le-a catalogat drept înşelătorii fără nicio bază ştiinţifică.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: