Mărturisirile gimnastei Silvia Stroescu, prima eliminată de la Exatlon: „Încă am dureri mari. A fost o schimbare bruscă, fără şampon, apă şi mâncare la discreţie“

Campioană olimpică, mondială şi europeană la gimnastică, Silvia Stroescu a părăsit prima competiţia, evoluţia sa fiind îngreunată de o accidentare la gleznă.

Întoarsă în ţară, sportiva a mărturisit că perioada petrecută în Republica Dominicană i s-a părut a fi mult mai lungă şi a declarat că încă suferă din cauza accidentării.

„Este un sentiment atât de plăcut, parcă am fost plecată două-trei luni, mi s-a părut că a durat foarte mult! Din păcate, piciorul mă doare în continuare. Speram să îmi treacă, dar şi acum, după atâtea ore de stat în avion, mă doare foarte tare. Medicul mi-a spus că am o entorsă de gradul 2“, a declarat fosta gimnastă pentru Kanal D

În ceea ce priveşte regretul cu care a părăsit competiţia, Silvia Stroescu a mărturisit: „Cel mai mare regret este chiar această accidentare. Am încercat să trec peste ea, cu toate că medicul m-a sfătuit să nu calc şi că trebuie să fac pauză, eu am zis că sunt obişnuită cu durerea. Nu cred că am făcut prea bine“.

Silvia Stroescu a mai precizat şi că acest concurs a schimbat-o: „A fost o schimbare bruscă, ambientul, oamenii, nu am mai avut telefon, şampon, apă, mâncare la discreţie şi aşa mai departe. Din cauza asta cred că mi s-a şi părut că a durat foarte mult. M-a făcut să realizez cât de mult contează lucrurile simple, să ai prietenii lângă tine, să ai familia lângă tine, chiar lucrurile care contează în lumea asta“.

De asemenea, în emisiunea „FanArena“ , prezentată la Kanal D de primul câştigător Exatlon, Vladimir Drăghia, şi de Ilinca Vandici, Silvia Stroescu a mai spus: „A fost o experienţă bruscă, a avut un mare impact asupra mea. Nu o voi uita niciodată, mă bucur că am trăit-o, nu o regret. Problemele de sănătate mi-au pus multe semne de întrebare, am decis să mă menajez cumva“.

Fosta gimnastă a transmis şi un mesaj de încurajare echipei sale şi a oferit o explicaţie pentru înfrângerile suferite de Faimoşi în faţa Războinicilor - raportarea la adversar trebuie sa fie una cât se poate de lucidă, de realistă, iar avantajul Războincilor a fost că şi-au luat foarte în serios adversarul şi bătălia pe traseu.

„Le doresc Faimoşilor multă putere, să-i învingă pe Războinici, pentru că s-au acumulat nişte datorii. Şi să fie cât mai uniţi! Războincii au demonstrat că au fost foarte motivaţi de la început, noi am luat-o ca pe o joacă, cred că ne-am subestimat adversarul. Chiar de la primele trasee s-a demonstrat că învinge cine este mai puternic, dar şi mai conştient de situaţia în care se află“, a detaliat Silvia.

Concurenţii Exatlon 2 au intrat deja în săptămâna a doua de concurs, iar dacă Războinicii au petrecut toată această perioadă în Vilă, după ce au reuşit să iasă învingători în două dueluri consecutive, Faimoşii au luat în piept condiţiile dure de la baracă. În această seară, de la ora 19.30, va avea loc o nouă luptă pe un traseu nou şi solicitant.