Marina Almăşan, text dur despre TVR: „Mă complac în găleata cu lături în care am fost aruncată. Mi-a fost silă de lipsa mea de curaj“

Marina Almăşan a scris, într-un editorial pe femeide10.ro despre situaţia „ruşinoasă“ din TVR, semnalată de doi dintre cei mai vechi jurnalişti ai Televiziunii Române, Naric Şelaru şi Adelin Petrişor.

Într-un text dur, Marina Almăşan se blamează pentru „laşitatea“ de a nu semnala public neregulile din TVR, din teama că „un cuvânt nelalocul lui sau o reacţie – altminteri corectă“, ar putea s-o „alunge“ din locul cu care s-a „identificat“ şi pe care îl numeşte „casa mea“, în aceeaşi situaţie fiind şi alte nume mari din TVR, povesteşte realizatoarea.

„Astăzi ţi-am citit postarea, ţi-am aflat revolta (…).Mi-a provocat un imens sentiment de silă la adresa propriei persoane. La adresa mea. A laşităţii mele. A tăcerilor mele repetate, împachetate în confortul unei vieţi (doar în aparenţă) liniştite. Mi-a fost silă de lipsa mea de curaj, sau mai bine zis, de curajul manifestat doar în cercuri restrânse, împărtăşit, e adevărat, de alţi atâţia şi atâţia colegi, alături de care, de decenii, am «ars» pentru instituţia ce ne-a devenit a doua casă. Curajul nostru, ăsta răbufnit între ziduri, condimentat cu abracadabrante umilinţe, pătimite de fiecare, se ciocnea însă de pragul birourilor, de bariera porţii de la Pangratti, rămânând ancorat în oceanul laşităţii noastre mioritice si proverbiale. Îi găsesc şi acesteia explicaţie, dragă Adelin. Ne iubim, fiecare, atât de mult meseria, trăim pentru ea de atâta vreme, suntem atât de legaţi de «bâtrâna doamnă din Pangratti», încât tremurăm ca nişte piftii ordinare, înmuiate în groază şi disperare că un cuvânt nelalocul lui sau o reacţie – altminteri corectă – ne-ar putea alunga din locul cu care ne-am identificat“, a scris Marina Almăşan.

Jurnalista subliniază faptul că nu a venit încă momentul să vorbească deschis despre „războaiele personale“, dar că „gunoiul de sub preşul TVR-ului a prins deja o consistenţă alarmantă, fiind mai gros decât preşul însuşi“.

„Încă nu a venit momentul să vorbesc deschis despre războaiele mele, despre absurditatea ultimilor ani, petrecuţi în locul care m-a consacrat. Ultima mea bătălie deschisă m-a adus până la cel mai înalt for al instituţiei. Razboiul a devenit pe faţă şi, a doua zi după «marea confruntare», pe biroul meu am descoperit, în chip suspect, un print al «Codului de conduită pentru angajaţii şi colaboratorii TVR», care-mi reamintea sec obligaţia mea de a tăcea. De a nu povesti afară ceea ce se întâmplă Înăuntru (…). Sunt un soldat disciplinat (cred că e, de fapt, o înlocuire elegantă a noţiunii de «laşitate») aşa că, iată, tac. Mă complac în găleata cu lături în care am fost aruncată. În general, de cand lucrez aici, nu am scos niciodată la iveală gunoiul de sub preş, chiar dacă el a prins deja o consistenţă alarmantă, fiind mai gros decat preşul însuşi. Şi, culmea, îl îndeasa acolo oameni care nu au decât o legătură, pe cât de vremelnică, pe atât de păguboasă, cu «casa mea». Cu lumea mea.“

În plus, Marina Almăşan a menţionat şi faptul „îngrijorător“ că TVR nu mai reuşeşte să atragă telespectatori, deşi nu calitatea programelor ar fi cauza audienţelor scăzute.

„Reacţia ta de astăzi, Adelin, m-a făcut să mă ruşinez nespus. De mine şi de colegii mei. De numele mari ale TVR, care îndură şi tac, şi de care lumea nu a mai auzit, în ultima vreme. Şi nu pentru că ei ar fi murit. Ci pentru că moarte sunt numai liniile pe care au fost surghiuniţi. Şi, în plus, pentru că, hai s-o recunoaştem, cine se mai uită la TVR? O întreb , deseori, pe mama (fost cadru didactic), care nu mi-a ratat, timp de 30 de ani, nicio emisiune, cum i s-a părut ultima ediţie a emisiunii mele. «Vai…am uitat că vi s-a schimbat ora!». Lumea de pe stradă mă identifică încă cu «Ceaiul de la ora 5», întrebându-mă de ce nu mai apar la TV. Într-un fel mă bucur: înseamnă că ratingurile îngrijorătoare nu se datorează calităţii programelor noastre şi neştiinţei românilor că am exista şi noi, pe undeva. Sigur că mă bucur ca al meu «Ceai de la ora 5» a intrat în constiinţa românilor, dar, Adelin – şi o spun fără falsă modestie – am făcut de atunci proiecte de zeci de ori mai valoroase. Au trecut (sau au fost «ajutate» să treacă) neobservate“, a adăugat jurnalista.

În plus, realizatoarea TVR mărturiseşte faptul că „se aşteaptă de luni bune să nu mai prindă loc în grila următoare“.

„Le văd şi…le «tac», în laşitatea mea, alăturându-mă unei întregi armate de alţi laşi, care îşi aşteaptă cuminţi locul în grila următoare. Eu, probabil, nu-l voi mai primi, mă aştept de luni bune la asta şi aproape că m-am resemnat. Oricum, am obosit să fac balet între moralitate şi supunere, între profesionalism şi compromisuri, între revoltă si tacere, între umilinţă şi fericirea de a face meseria pe care o iubesc pâna la cer şi înapoi“, a adăugat Marina Almăşan.

