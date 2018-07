Maisie Williams îşi ia adio de la Game of Thrones cu o fotografie „sângeroasă“

Maisie Williams a încheiat filmările pentru „Game of Thrones“ şi şi-a luat rămas bun de la serial FOTO Getty Images

Starurile „Game of Thrones“ îşi iau rămas bun, rând pe rând, de la serialul care i-a adus pe culmile succesului.

Maisie Williams, pe care am văzut-o crescând şi transformându-se într-o tânără de temut în pielea Aryei Stark, a ales un mod mai special de a spune „rămas bun“, postând sâmbătă, pe Instagram, o fotografie cu sneakerii ei albi pătaţi de sânge şi lăsând fanii cu mari semne de întrebare, arată The Independent

„La revedere, Belfast. La revedere, Arya. La revedere, Game of Thrones. Câtă bucurie mi-aţi adus! Să fie în cinstea aventurilor ce vor urma“, a scris Maisie, alături de hashtag-urile #lastwomanstanding (ultima femeie rămasă) şi #barely (cu greu).

Încălţămintea însângerată şi hashtagul „ultima femeie rămasă“ au pus, desigur, fanii pe gânduri, întrebându-se dacă nu cumva Maisie oferă indicii importante despre soarta personajului ei în serial, însă este puţin probabil ca actriţa să fi scăpat vreun spoiler, având în vedere binecunoscuta stricteţe a clauzei de confidenţialitate. Aşa că, cel mai probabil Maisie a dorit să spună că este ultima femeie din distribuţie care a terminat filmările, chiar dacă cuvintele ei pot fi interpretabile, având în vedere şi strania fotografie.

Şi Emilia Clarke şi-a luat adio de la „Game of Thrones“ luna trecută, când a postat o fotografie în care stă întinsă pe iarbă, printre flori, alături de un mesaj plin de emoţie: „ „Am luat o barcă spre o insulă pentru a-mi lua rămas bun de la locul care a fost casa mea pentru aproape un deceniu. A fost o călătorie, Game of Thrones, îţi mulţumesc pentru viaţa pe care nu am visat vreodată că o voi trăi şi pentru familia de care îmi va fi mereu dor“.

Ultimul sezon al serialului va avea premiera către finalul anului 2019 după cum s-a vehiculat în presă, însă nu a fost stabilită o dată oficială confirmată şi de HBO.