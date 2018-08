Maia Morgenstern va juca în serialul „Fructul oprit“: „Este un personaj controversat, povestea m-a tulburat“

Maia Morgenstern spune că la baza deciziei sale de a juca în „Fructul Oprit“ stă o întâmplare frumoasă, o întâlnire cu o altă mare actriţă, Carmen Tănase, cea pe care telespectatorii au urmărit-o şi în primul sezon, în rolul Roxanei.

„E o poveste foarte frumoasă. M-am întâlnit într-o zi, în aeroport, cu doamna Carmen Tănase. Şi am vorbit cu ea, i-am povestit multe şi am depănat multe amintiri, foarte multă prietenie, încredere şi dragoste mă leagă de dumneaei. Apoi am primit un telefon din partea doamnei Ruxandra Ion, am primit scenariul, am ascultat povestea personajului Magda, pe care îl voi interpreta. M-a interesat, m-a emoţionat, m-a tulburat. E unul dintre acele personaje controversate. Viaţa a fost darnică cu mine în ceea ce priveşte personajele cu poveşti de viaţă controversate“, mărturiseşte Maia Morgestern.

Îndrăgita actriţă susţine că personajul Magda este unul complex, cu o poveste de viaţă complicată: „De obicei ne hazardăm să împărţim personajele în pozitive şi negative. Nu-i un personaj pozitiv, nu-i nici unul negativ. Are multe păcate, a avut multe miraje, multe iluzii. Are un soi de luciditate, uneori cinism cu care priveşte viaţa şi trecutul. Îşi asumă păcatele trecutului, dar nimic în ea nu-i lacrimogen. Nicio secundă nu-şi plânge de milă. Îşi asumă vulnerabilitatea. E un om. Are laşităţi, are speranţe, are derapaje. De iubit, ea spune că a iubit. Dacă i s-a părut că iubeşte sau chiar a iubit, ori dacă mai iubeşte vor descoperi telespectatorii pe parcursul poveştii, de-a lungul serialului. Spiritul dreptăţii, dorinţa de a-şi face dreptate există în ea. Nu ştiu dacă m-a cucerit pe mine personajul sau îl voi cuceri eu pe el. E un personaj care se naşte, un personaj viu, care se conturează, care se contrazice. Ca viaţa care vine peste noi. Un personaj pe care îl descopăr. E o luptă între mine şi personaj şi o întrebare pe care mi-o pun: Eu sunt aşa sau nu sunt aşa? Mă las eu cucerită de personaj sau îl cuceresc eu?“, spune Maia Morgenstern despre rolul pe care va juca.





„Fructul oprit“ s-a bucurat de succes încă de la primul sezon, în care au apărut, printre alţii, Carmen Tănase, Adriana Trandafir, Adrian Titieni şi Marian Râlea. În noul sezon vor apărea şi alte nume noi, precum Bogdan Albulescu şi Ioana Blaj.