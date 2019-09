Mădălina Lefter, prima concurentă care a întors toate scaunele în debutul Vocea României 2019: „Dacă vei continua aşa, vei câştiga“ VIDEO

Cu o interpretare inedită a piesei „It's a Man's World“, Mădălina Lefter a deschis „Vocea României“ 2019 şi a reuşit să-i convingă pe toţi cei patru membri ai juriului să-şi întoarcă scaunele.

„Ai cântat cu o maturitate extraordinară. Ai un control extraordinar pe voce.Se simte talentul natural, dar se simte şi foarte mult studiu, iar eu iubesc oamenii care studiază, mă înconjor de ei. Mi-ai dat o stare extraordinară şi-ţi mulţumesc“, i-a spus concurentei Irina Rimes, care a fost şi prima care s-a întors.

În schimb, Tudor Chirilă a evidenţiat şi părţile negative ale interpretării: „Eu nu m-aş fi întors, pentru că ţi-a lipsit măsura. Tu ai arătat pe cântecul ăsta absolut tot, a fost o şansă unică în viaţa ta de a ne arăta tot ce poţi şi asta ai făcut. Şi este foarte important ca cineva să te ajute să dozezi. Eşti o provocare“.

„Eu cred că Tudor exagerează puţin. Eu te-am înţeles perfect. Sincer, niciunul dintre noi nu a stat acolo cu patru scaune întoarse, ăsta este adevărul. Tu trebuie să faci orice, poate ţi-ai dorit ca Tudor să se întoarcă şi dacă nu se întoarce, mai scoţi un sunet. Ce ai făcut pe scenă a fost un taifun de sunete, jumate din disperare, jumate din forţă, din dorinţa de a ne convinge să ne întoarcem. Cred că dacă vei continua aşa, vei câştiga Vocea României“, a comentat şi Horia Brenciu.

Şi Smiley a mărturisit că la început nu avea de gând să se întoarcă: „Eu am vrut să nu mă întorc. Serios! Deci începutul a fost... nu a fost bine, n-a început bine. După care am început să devin din ce în ce mai atras. Şi am devenit şi mai interesat, am devenit entuziasmat. La mine ai plecat de la minus, dar ai ajuns la +100“.