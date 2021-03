Lucian Mândruţă, despre Selly: „Dacă înainte sfida Ministerul Educaţiei, acum şi-a găsit un target mai cool, Ministerul de Interne“

Daţi-mi voie să vin şi eu la masa bogată a lui Selly cu câteva observaţii de marketing”, a spus în deschiderea postării Lucian Mîndruţă, analizând scandalul iscat.

„Daca nu stiti evenimentul: vloggerul si entertainerul Selly a dat o petrecere cu prea multi invitati (din perspectiva legii in vigoare) si la care a cantat Tzanca Uraganu. Un manelist.

Cele mai multe comentarii il critica pentru ca si-ar fi tradat rolul sau de model si indrumator al tinerei generatii, precum si pentru ceea ce oamenii vad ipocrizia unui baiat care mai ieri dadea lectii sistemului de invatamant romanesc.

Daţi-mi voie sa vin cu o alta perspectiva.

In primul rand Tzanca Uraganu e acolo din acelasi motiv pentru care Selly e bagat in seama: e celebru. In topul trending pe youtube, azi, Tzanca are doua melodii: "E buna rau pe basi" - 700k vizualizari, locul 2, dupa 3 zile de la postare, precum si "Ai intrat in viata mea ca intr-un cazinou", care are 2,2 milioane de vizualizari intr-o saptamana. Mai jos un pic mai gasiti inca doua melodii cu Tzanca. Selly nu e pe-acolo, cel putin nu in aerul rarefiat al inaltimilor acestei ultime saptamani.

Ce inseamna asta? Ca Tzanca e, in acest moment, OFICIAL mai tare ca Selly in Youtube. Iar prezenta lui la petrecere e pur si simplu un simbol al statutului lui Selly. Cum si-a luat Mertan bengos, asa si-a luat si manelist stelar. Selly da un mesaj.

Mai mult, din perspectiva de marketing, e un ajutor in pozitionare: Selly a cam ispravit de cucerit publicul tinta si se duce spre o audienta mai larga. Pentru asta, manelele si manelistii sunt un ajutor nepretuit. Ei sunt stapanii culturali ai acestui popor. Ei fac cifre. Ei vorbesc maselor.

Al doilea lucru: petrecerea in pandemie. Ce e neobisnuit aici sau off-brand? Pai nu era Selly cel revoltat de sistemul de invatamant romanesc? Nu sfida el canoanele si cerea profesorilor sa iasa din cadrele programei?

Cu petrecerea de pandemie Selly n-a facut decat sa schimbe ministerul. Daca inainte sfida Ministerul Educatiei, acum si-a gasit un target mai cool: Ministerul de Interne.

Asta e tot, nu e nimic neobisnuit pentru acest personaj.

Selly e un produs de marketing, foarte destept, care livreaza mesajele care sunt la moda la un moment dat. Or azi sfidarea epidemiei e cel mai de masa sport din Romania. Va asteptati ca un lider de opinie sa n-o abordeze?

Pai ce facem aici, il lasam pe Mos Bittman in fata?

Sa vina tineretul la putere!“, a scris Lucian Mândruţă pe pagina de Facebook.