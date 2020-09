Loredana, despre concurenţii X Factor: „Imperfecţiunea, vulnerabilitatea, sensibilitatea, emoţia sunt cele care contează, pe lângă voce“

Chiar dacă prima parte a acestui an a adus multe modificări de planuri şi o perioadă de izolare, Loredana a reuşit să îşi păstreze optimismul şi să se bucure de clipele alături de cei dragi, iar acum este pregătită să urce din nou pe o scenă. „Am avut patru luni de pauză, de linişte, care cumva au avut rostul lor, dar cred că am acumulat dorinţa de a munci şi de a împărtăşi. Am stat departe de public, de aplauze, de interacţiunea cu alţi artişti şi sunt extrem de încântată şi nerăbdătoare să intru în universul X Factor”, a declarat artista.

„Va fi cu adevărat un nou început pentru că totul se schimbă, de la platoul în care se filmează, juriul are o componenţă nouă, totul este proaspăt! Eu vin după o experienţă de atâţia ani, de la un alt show de talente şi cumva perspectiva acestui concurs este foarte diferită, iar asta mă încântă pentru că, după ce faci şapte ani la rând un show care are un format aparte şi intri intr-o anumită rutină, această provocare este binevenită! Este o abordare diferită, foarte interesantă, mai ales în ziua de astăzi în care oamenii pot să se exprime pe scenă nu neapărat având cea mai puternică sau cea mai antrenată voce, ci personalităţile ne interesează, dublate de talentul vocal. X Factor îmi dă ocazia să am o arie mai largă de a alege, să caut un star: un personaj care să aibă un suflu nou, să mă surprindă, să mă inspire, să mă emoţioneze şi să nu aibă prejudecăţi pe scenă. Nu trebuie să fii perfect, imperfecţiunea, vulnerabilitatea, sensibilitatea, emoţia sunt cele care contează, pe lângă voce, toate trebuie să facă parte din reţeta starului X Factor”, a încheiat Loredana.

Sezonul X Factor cu numărul nouă va avea premiera vineri, 11 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1, şi aduce nu doar muzică de neoprit, ci şi multe reguli noi, pe care concurenţii sunt pe cale să le descopere. Două nume noi, Loredana Groza şi Florin Ristei îşi vor ocupa locurile la masa juraţilor alături de Delia şi Ştefan Bănică, iar Răzvan Simion şi Dani Oţil revin în calitate de prezentatori pe scena X Factor. Totodată, în timp ce Ştefan Bănică, Loredana, Delia şi Florin Ristei vor căuta factorul X în cel de-al nouălea sezon, cei de acasă vor intra în culisele emisiunii cu ajutorul actriţei Ilona Brezoianu, în cadrul unei producţii care va fi difuzată exclusiv online.