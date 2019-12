Lista completă a concurenţilor „Survivor România“: vedetele care vor ajunge în junglă

Kanal D va difuza anul viitor un nou reality show, „Survivor România“. Vedetele care se alătură primilor concurenţi anunţaţi în cadrul emisiunii - cântăreaţa Ruby, actorul Augustin Viziru şi sportivii Cezar Juratoni şi Asiana Peng - sunt modelul Bogdan Vlădău, deţinătoarea titlului Miss România 2016 Ioana Filimon, fotbalistul Mihai Onicaş, reporterul Cristina Şişcanu (soţia prezentatorului TV Mădălin Ionescu), cântăreţul Lino Golden şi actriţa Graţiela Teohari Duban (soţia actorului Andrei Duban).

Bogdan Vlădău, om de televiziune, cântăreţ şi pasionat de sport, intră în competiţia „Survivor România“, după ce a mai apărut într-o serie de show-uri TV, cel mai recent fiind „Bravo, ai stil!“, difuzat de Kanal D, unde a fost membru al „Brigăzii sexy“, alături de Victor Slav şi Alex Velea.

Bogdan Vlădău crede că cea mai dură încercare pentru el va fi aceea de a rezista dorului de soţia sa, Gina Chirilă. „Sunt conştient că voi trece prin nişte situaţii dificile, dar am un psihic puternic, echilibrat şi mă adaptez destul de uşor la orice situaţie. Am început să mă pregătesc sufleteşte, pentru că îmi va lipsi foarte mult soţia mea, cred că aceasta va fi cea mai grea încercare pentru mine. Va trebui să o gestionez pentru că obiectivul meu este să câştig această competiţie“, a spus Bogdan Vlădău.

Ioana Filimon este Miss România 2016 şi câştigătoarea trofeelor într-o serie de competiţii internaţionale: locul 1 - Miss Global Model of the World 2018, locul 2 - Miss Top Model of The World 2019, locul 2 - Miss Tourism Universe 2018. A făcut primii paşi în modelling din pură curiozitate, la 16 ani. Ioana Filimon a participat în reality-show-uri, cel mai recent fiind „Ferma“.

„Îmi doresc să îmi demonstrez că sunt o supravieţuitoare şi că mă pot descurca în orice situaţie. Atuurile mele sunt rezistenţa fizică şi psihică, în orice condiţii, mai ales că am mai fost pusă în situaţii destul de dificile şi am făcut faţă cu brio. Îmi este teamă doar de «monştri» care ies din mine când nu am ciocolată“, a declarat Ioana Filimon.

Mihai Onicaş A jucat la Steaua Bucureşti şi Universitatea Cluj. A făcut parte din toate loturile naţionale la categoria Juniori. Mentorul său este Gheorghe Hagi, cel care l-a şi învăţat jocul cu balonul rotund.

„«Survivor România» este o oportunitate unică de a-mi testa limitele. Totul este public, la vedere şi vreau ca oamenii să mă cunoască aşa cum sunt. Îmi doresc să devin parte dintr-o echipă aşa cum eram când practicam sportul de performanţă. Vreau să văd dacă pot rezista în condiţii dificile. Nu îmi este teamă. Mă adaptez uşor atât la condiţii grele, cât şi la oameni noi. Ştiu să mă fac plăcut, să ajut. Vreau să îmi demonstrez nivelul de rezistenţă, mai ales psihică“, spune Mihai Onicaş.

Cu experienţă în televiziune, prezenţă activă în social media, Cristina Şişcanu a stârnit un adevărat fenomen pe reţelele sociale militând pentru dreptul mamelor de a-şi alăpta pruncii în public. Este soţia lui Mădălin Ionescu şi împreună sunt părinţi pentru trei copii, doi dintre ei din căsnicia anterioară a cunoscutului om de televiziune.

„Nimic în viaţă nu mi s-a dat uşor. Tot ce am obţinut a fost prin muncă, luptă, sacrificiu. Am suferit, am învăţat, am mers înainte. Nu m-am oprit niciodată, chiar dacă am căzut. Aşa am reuşit să îmi construiesc un psihic puternic şi un echilibru emoţional. Eu sunt «Survivor»“, a spus Cristina Sişcanu.

Graţiela Teohari Duban este actriţă, a evoluat în reality show-uri, ca invitat într-o serie de emisiuni, precum şi în spoturi publicitare. Scena teatrului „Tony Bulandra“ din Târgovişte a fost locul unde s-a afirmat ca actriţă după ce a terminat Facultatea de Actorie, dar a interpretat şi roluri în mai multe producţii de lungmetraj: „La bani, la cap, la oase“, „Cafea foarte dulce“, „Rămâi cu mine“. A jucat, de asemenea, în seriale precum „17“, „Viaţă în 3“, „Un pas înainte“. Graţiela este soţia actorului Andrei Duban şi împreună au un băieţel, Armin, în vârstă de şapte ani. În prezent, Graţiela Teohari Duban e actor la Teatrul pentru copii „Ion Creangă“ din Bucureşti şi colaborează cu teatrul „Avangardia“, unde joacă alături de soţul ei în piesa „Iubito, îţi rămân dator“.

„Toleranţa şi răbdarea sunt calităţile care îmi vor fi aliate în această competiţie. Cel mai dificil îmi va fi să gestionez dorul de casă, de familie. Sunt conştientă că nu va fi uşor şi vreau să demonstrez că pot face faţă chiar şi în condiţiile foarte dificile din Republica Dominicană“, a declarat Graţiela Teohari Duban.

Cunoscut sub numele de scenă Lino Golden, Radu Cârstea este un tânăr braşovean care, la cei 22 de ani ai săi, deja a cunoscut celebritatea. Traseul său muzical începea la vârsta de şase ani, când a descoperit violoncelul, a continuat apoi cu lecţiile de pian şi a culminat, la 13 ani, cu apetenţa pentru muzica rap. În prezent, Lino Golden produce şi compune piese, între care „Panamera“, „Sus ca Jordan“, „Macetă“, „Fifa“, „N-am văzut că ţine“ (feat Alex Velea). „Panamera“ a devenit un adevărat fenomen în muzica românească atingând deja la peste 38 milioane de vizualizări pe YouTube. Lino Golden face parte din echipa Golden Boy Society, înfiinţată de Alex Velea.

„Abia aştept să plec! Cred că mă voi descurca, cu toate că îmi imaginez că nu va fi deloc uşor. Partea foarte bună e că o să mă subţiez. Sunt optimist; cred că îmi vor veni multe versuri în minte, «Survivor România» poate fi o sursă de inspiraţie“, a spus Lino Golden despre participarea sa în reality.

