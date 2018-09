Lili Sandu a fost eliminată de la Exatlon. Vedetele şi-au dezvăluit adevărata părere despre ea

A avut loc o nouă eliminare la „Exatlon“. Lili Sandu este cea care a părăsit competiţia duminică seara, după ce a pierdut duelul cu gimnasta Cristina Nedelcu (31 de ani), coechipiera sa. Cristina a câştigat cu un scor de 4-0, potrivit exatlon.kanald.ro

Încă dinaintea jocului, Roxana Vancea (28 de ani) a menţionat că „Faimoşii“ nu îşi permit să mai piardă încă un om şi a criticat-o pe Lili Sandu pentru aportul pe care îl aduce echipei: „Lili nu joacă pentru că nu ştie să înoate, pentru că o doare umărul sau din cauză că nu se aliniază astrele. Eu nu o oblig pe Lili să joace, doar că aici dacă unul e bolnav, imediat îi doare ceva şi pe alţi cinci“.

Lili Sandu, concurând la „Exatlon“ FOTO Kanal D

Chiar şi în timp ce concurentele se duelau, ceilalţi membri ai echipei au avut mai multe comentarii răutăcioase care o vizau pe Lili Sandu : „Nici pe traseu nu se mişcă bine, la orice joc era moartă. Trăgeaţi voi pentru ea. N-are, mă, treabă. E de onoare, aşa“. Ei consideră că aceasta a avut performanţe slabe la toate jocurile.

Înainte de a pleca, Lili Sandu şi-a luat rămas bun în lacrimi de la colegii de echipă şi i-a încurajat: „Să aveţi încredere în voi că sunteţi puternici, pentru că despre asta este vorba. Sunteţi puternici“. Când Lili şi-a luat la revedere de la Roxana Vancea, între ele a avut loc un schimb de replici, Vancea făcându-i o promisiune.

„Eşti mai puternică. Să ai grijă de ei, da?“

„Da, promit!“, a răspuns Roxana Vancea.

„O să vă urmăresc şi o să vă ţin pumnii, da? Să nu mă dezamăgiţi!“, a mai adăugat Lili Sandu.

„Sunt extrem de emoţionată. Pentru mine, «Exatlon» a fost o provocare extraordinară. Plec cu capul sus şi cu inima împăcată că am reuşit să fac asta, să-mi depăşesc limitele. Mă simt onorată ca am putut sa fac parte din aceasta echipa a Faimoşilor! Am fost inspirată în fiecare joc pe care l-am jucat de către colegii mei, adevăraţi campioni. Am încercat să le arăt celor de acasă că poţi oricând să-ţi schimbi viaţa, că viaţa noastră este suma lucrurilor pe care le trăim. Întotdeauna îmi voi aduce aminte de primul punct pe care l-am câştigat aici, la «Exatlon». (…) Sper că nu am dezamăgit pe nimeni de acaspă şi dacă am făcut-o, cu siguranţă mă vor ierta, pentru că am avut curaj să încerc“, a mărturisit emoţionată vedeta.





„Sunt fericită că am decis să joc astăzi, în ciuda verdictului doctorului. Sunt un om demn, am ţinut tot timpul fruntea sus şi voi merge până la capăt indiferent de ceea ce se va întâmpla astăzi. Ştiu că vor rămâne aici cei mai puternici dintre noi“, a spus Lili Sandu la finalul probelor.

Prima nominalizare a duelului de duminică seară a vizat-o pe Lili Sandu, care a suferit multiple probleme medicale şi care a petrecut mult timp în spital. A doua nominalizare a fost făcută de Roxana Vancea. Ea a ales-o pe Cristina Nedelcu, mărturisind că gimnasta s-a oferit să meargă la duel.

Acesta a fost al doilea duel pentru eliminare susţinut de Lili, după ce a învins-o pe gimnasta Silvia Stroescu la prima eliminare. Actriţa este al treilea membru eliminat din echipa „Faimoşilor“.

