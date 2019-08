Lazarus, mesaj după ce s-a contrat cu Băsescu la România TV: el nu are nicio legătură cu ce se întâmpla azi în România, cu criminali şi interlopi

De altfel, Lazarus prefaţa „războiul”chiar înainte de emisiunea de la România TV spunând pe Facebook că aşteptă demult întâlnirea cu „maestrul tuturor combinaţiilor nefericite”.

Schimbul de replici care a făcut ca dialogul să degenereze a fost următorul:

Lazarus: în 2012, tot în mandatul domnului preşedinte Băsescu, a fost dosarul cu cele 20 de eleve care au fost scoase la produs, şantajate de clanurile interlope. Băsescu: Numai o clipă, văd că Lazarus îşi face numărul. Lazarus: Nu-mi fac numărul, astea sunt statisticile. Băsescu: Prin 2012, au fost condamnaţi cei din dosarul cu cele 20 de eleve. După mintea dumneavostră, ce trebuie să fac? Să stau şi să văd ce face fiecare adolescentă? Lazarus: Alea au fost răpite, sechestrate şi livrate americanilor de la Deveselu. Dumneavoastră nu ştiţi de dosarul acela? Băsescu: Nu ştiu! Lazarus: Îmi pare rău. Nu ar fi prima dată când nu ştiţi ceva. Băsescu: Lazarus, eşti atât de mărunt pentru subiectul ăsta, încerci să faci o joacă politică când discutăm un subiect atât de grav. Nu poţi fi şi om?! Lazarus: Dar dumneavoastră puteţi fi om? Că văd că iar plângeţi la televizor.

După emisiune, Lazarus a ţinut să transmită un mesaj celor care l-au „felicitat” pentru pentru „atitudinea faţaăde Basescu” spunând că „ eu l-am tratat cu "dumneavoastră", cu întrebări normale şi informaţii corecte, el cu "derbedeule", "faci politică" şi "trebuia să te duci la puşcărie"!.

„Genul ăsta de preşedinte am avut 10 ani! Un grobian cu tupeu şi mai nou turnător dovedit la securitate, care, după cum se vede, este un mitoman, nu are nicio legătură cu flota, dar ea nu mai există, nu are nicio legătură cu oamenii care au ajuns nevinovaţi la puşcărie, dar el regretă că nu m-a băgat şi pe mine la puşcărie, nu are nicio legătură cu ce se întâmplă azi in România, cu criminali şi interlopi, dar fratele dumnealui a ajuns la puscarie după ce luase banii de la clanuri, ca să îi scape de puşcărie şi lista poate continua la infinit!!!

Unii moderatori sau jurnalisti, din varii motive, de ani de zile, NU îi pun întrebările fundamentale, care macină mintea acestui popor! Probabil că de aceea ei sunt încă moderatori, iar eu doar un simplu invitat!”, a spus Lazarus citat de DC News

Lazarus a mai spus că este premiat APTR în jurnalism de investigaţii şi că „nu am avut în viaţa mea niciun dosar penal! Deci despre cine vorbeşte acest individ? ... eu nu am făcut politica niciodată şi nu am fost membru al vreunui partid!”

