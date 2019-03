Lavinia Petrea revine la Pro TV. Mesajul transmis de ştiristă FOTO

Lavinia Petrea revine luni, 1 aprilie, la pupitrul Ştirile PRO TV.

În fiecare zi, de la ora 06:00, Lavinia va completa echipa ştirilor de dimineaţă, alături de Mihai Dedu şi Andreea Marinescu.

„Au zburat cele opt luni şi vă închipuiţi că nu m-am plictisit deloc în tot acest timp. Am trei copii minunaţi, sunt centrul universului meu, mă bucur de ei în fiecare clipă şi mă dedic lor în cea mai mare parte a timpului. Am simţit însă că este momentul să mă reîntorc pentru că munca a făcut mereu parte din viaţa mea şi aşa voi putea spune că mă simt pe deplin împlinită. Am emoţii multe şi frumoase pentru ziua de luni. E 1 aprilie şi mulţi mă întreabă dacă nu e o păcăleală. Nu e! Mă simt foarte pregătită să mă întorc la munca mea – pasiunea mea. Copiii îmi dau un tonus excelent şi o energie pozitivă pe care vreau să o împărtăşesc cu telespectatorii ştirilor dimineţii”, a spus Lavinia Petrea.

Andreea Marinescu, Mihai Dedu şi Lavinia Petrea FOTO Pro TV

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: