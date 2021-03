Lady Gaga a publicat prima fotografie de la filmările pentru „House Of Gucci” - FOTO

Gaga este Patrizia Reggiani, fosta soţie a moştenitorului imperiului, Murizio Gucci, care a fost ucis în 1995 la comanda ei.

Filmul MGM urmăreşte povestea adevărată a lui Reggiani, care a fost condamnată în 1998 pentru orchestrarea asasinării lui Gucci după ce a descoperit că el i-a fost infidel. Deşi a primit o condamnare la 29 de ani de închisoare, Reggiani a executat 18 ani şi a fost eliberată în 2016.

Lady Gaga, pe numele real Stefani Joanne Angelina Germanotta, a publicat o imagine în care apare alături de Adam Driver, care joacă rolul lui Maurizio Gucci, cu textul: „Signore e Signora Gucci” (domnul şi doamna Gucci, n.r.).

Rolul din „House of Gucci” va fi primul film al ei după „A Star Is Born” (2018), pentru care a fost nominalizată la Oscar. Ea a câştigat un trofeu pentru cel mai bun cântec original, „Shallow”.

Din distribuţia filmului lui Ridley fac parte şi Jared Leto şi Al Pacino. Scenariul este scris de Roberto Bentivegna şi este bazat pe cartea „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” a lui Sara Gay Forden.

Este aşteptat ca „House Of Gucci” să fie lansat în cinematografe pe 24 noiembrie.