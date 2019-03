Lacrimi, jigniri şi înjurături la Ferma. Brigitte Năstase şi Ioana Filimon, scandal înainte de duel: „Nu mă aşteptam să fie aşa de violentă“ VIDEO

Duelul de eliminare de la Ferma le pune faţă în faţă pe cele două foste prietene, Brigitte Năstase (41 de ani) şi Ioana Filimon (27 de ani), care vor lupta într-o probă de îndemnânare pentru a-şi păstra locul în show.

Înainte de a intra în arenă însă, cele două au fost protagonistele unui scandal de proporţii. Considerând că a fost trădată şi folosită, Brigitte a început să o jignească, ba chiar să o şi înjure pe fosta Miss România.

După un tir de înjurături ce nu pot fi reproduse, Brigitte i-a mai adresat fostei sale prietene fraze precum: „Hai, marş!“, „Eşti o falsă şi te-ai folosit de mine!“.





De asemenea, vedeta a jignit-o pe Ioana Filimon şi în discuţiile purtate cu ceilalţi concurenţi: „M-a folosit pentru că am notorietate, sunt Brigitte Năstase, sunt ceea ce sunt, pe ea nici n-o băgam în seamă afară“, „Am sentimentul că am fost folosită şi totul se întoarce împotriva mea. Nu şi-a permis fostul meu soţ, care e Ilie Năstase, să-mi zică vreodată să tac. Mai ales o mucoasă cu 12 clase. Nu mă împac cu ea, pentru mine nu mai există“.

„Nu mă aşteptam ca Brigitte să fie aşa de violentă şi să-mi adreseze cuvinte aşa de urâte. Eu nu am jignit-o şi nici nu am de gând să o fac. Sunt dezamăgită de mine, o să-mi fie învăţătură de minte. Probabil că văzând că las de la mine a crezut că sunt slabă“, a fost reacţia Ioanei Filimon.

Brigitte Năstase a mai avut dispute şi cu alte concurente din acest sezon - cântăreaţa Cream şi bloggeriţa Carmen Negoiţă.

Brigitte Năstase şi Ioana Filimon se vor duela în această seară pentru a rămâne în „Ferma“, episodul fiind difuzat de Pro TV începând cu ora 21.30.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: