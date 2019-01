Kanal D a anunţat când începe Exatlon 3: cântăreţul Mario Fresh, iubitul fiicei Andreei Esca, este printre concurenţi

La mai puţin de o lună de la încheierea celui de-al doilea sezon, Exatlon revine pe micile ecrane şi va fi difuzat de sâmbătă până marţi, de la ora 20.00.

Reprezentanţii postului au dezvăluit şi numele primilor doi concurenţi care vor face parte din echipa Faimoşilor. Este vorba de atleta olimpică Andreea Arsine (30 de ani) şi de cântăreţul Mario Fresh (19 ani), care are o relaţie de doi ani şi jumătate cu Alexia Eram, fiica prezentatoarei Andreea Esca şi a afaceristului Alexandre Eram.

Cunoscut şi drept „fiul adoptiv“ al cuplului de cântăreţi Antonia şi Alex Velea, Mario Fresh este şi pasionat de sport, fitness în special. Simte ca are energia necesară de a răspunde unei provocări precum Exatlon şi chiar să câştige râvnitul trofeu şi premiul de 100.000 de euro. „Sunt un tip competitiv şi îmi doresc să descopăr care îmi sunt limitele. În muzică nu am pierdut de multe ori, de aceea Exatlon va fi pentru mine o adevărată provocare. Îmi doresc să rezist în competiţie cât mai mult. Nu sunt un sportiv de performanţă, dar vreau să mă autodepăşesc“, a declarat Mario Fresh.

La rândul ei, Andreea Arsine se numără printre cei 20 de concurenţi care vor ajunge în Republica Dominicană. Ea este una dintre cele mai de succes atlete din România, practică atletismul de la vârsta de 8 ani şi are în spate 11 ani de performanţe. Născută în Botoşani, Andreea Arsine a câştigat de-a lungul timpului numeroase titluri – campioană naţională, internaţională şi balcanică la atletism, a participat şi la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016.

„Exatlon chiar este pentru mine o provocare. E un pachet întreg, fizic şi psihic. Sunt obişnuită să câştig, nu am acceptat de-a lungul vieţii mele locul II sau III, cumva cred că am fost predestinată să câştig, dar ştiu să şi pierd, am învăţat şi asta“, spune Andreea Arsine.

Sportivi care au adus numeroase medalii României sau pur şi simplu pasionaţi de sport vor face spectacol pe traseele din Republica Dominicană. Spiritul de competiţie va ajunge la un alt nivel, meciurile internaţionale, de această dată cu echipa Exatlon Ungaria, dar nu numai, anunţându-se cu adevarăt memorabile.