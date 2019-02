Kamara, scrisoare emoţionantă pentru fiul lui bolnav. Reacţia fostei soţii a cântăreţului FOTO

Concurent în show-ul „Ferma“ de la Pro TV, cântăreţul Kamara i-a scris o scrisoare emoţionantă fiului său, Leon, dar şi fostei sale soţii, Oana Kamara.

Mihaela Rădulescu, prezentatoarea emisiunii, a fost cea care i-a citit scrisoarea Oanei, prin legătură telefonică.

„Leonuţ, iubitul meu băieţel, tata te iubeşte nespus de mult. Pentru tine sunt aici, leuţul meu, ai grijă de mămica ta minunată şi nu o supăra, căci te iubeşte mult. Te iubesc, Leon! Oana, îţi mulţumesc mult pentru tot“, se arată în scrisoare.

Emoţionată, fosta soţie a cântăreţului a spus: „Noi suntem divorţaţi, dar ştiu că îi este foarte dor de Leon şi că tot ce face face pentru el. Şi are dreptate: Leon este cel mai minunat copil şi merită absolut orice“.

Kamara şi Oana, fosta soţie FOTO Facebook

„Îţi doresc din toată inima sănătate, putere şi mă bucur că am vorbit la telefon“, i-a transmis Mihaela Rădulescu.

Kamara este cunoscut de publicul din România ca fotbalist şi cântăreţ. Însă motivul pentru care participă la „Ferma“ este unul strict personal, după cum mărturiseşte. Astfel, artistul este hotărât să câştige premiul pentru fiul său, în vârstă de 4 ani, Leon, care are nevoie de o operaţie complicată pentru a putea merge.

„Voi lupta din greu să câştig premiul cel mare, pentru ca fiul meu să se poată opera. Sunt foarte apropiat de el. Ne petrecem foarte mult timp împreună. Este un fel de suflet-pereche, este confidentul meu. La Fermă nu mi-e frică de nimic, am văzut condiţii de viaţă care pot fi mult mai grele decât atât. Am trăit o lună de zile la ţară la sat în Guineea Franceză şi acolo lupta pentru o porţie mică de mâncare are loc în fiecare zi.“, declara Kamara.