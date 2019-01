Kamara, despre motivul pentru care a acceptat să participe la Ferma: „Voi lupta din greu pentru ca fiul meu să se poată opera“. Mărturia cântăreţului FOTO

Kamara este cunoscut de publicul din România ca fotbalist şi cântăreţ. Însă motivul pentru care participă la „Ferma“ este unul strict personal. Astfel, artistul este hotărât să câştige premiul pentru fiul său, în vârstă de 4 ani, Leon, care are nevoie de o operaţie complicată pentru a putea merge.

„Voi lupta din greu să câştig premiul cel mare, pentru ca fiul meu să se poată opera. Sunt foarte apropiat de el. Ne petrecem foarte mult timp împreună. Este un fel de suflet-pereche, este confidentul meu. La Fermă nu mi-e frică de nimic, am văzut condiţii de viaţă care pot fi mult mai grele decât atât. Am trăit o lună de zile la ţară la sat în Guineea Franceză şi acolo lupta pentru o porţie mică de mâncare are loc în fiecare zi.“, a mărturisit Kamara.

Se pare că micuţul ar suferi de o formă de paralizie cerebrală, potrivit mărturisirilor făcute de fosta soţie a lui Kamara.

„Suferă de o formă de paralizie cerebrală. S-a născut la 36 de săptămâni şi probabil din cauza faptului că nu l-au băgat la incubator a suferit un stop cardio-respirator, iar din această cauză au apărut aceste probleme“, declara Oana Kamara.

„Leon a făcut o detresă şi abia apoi l-au pus la incubator, ceea ce trebuiau să facă de la început, pentru că plămânii săi nu erau suficient de dezvoltaţi“, dezvăluie şi artistul.

„Făcând un sport de echipă înţelegi mai bine cum să te comporţi într-un grup. Dacă nu ai făcut un sport de echipă, eşti mai egoist, mai pentru ţine. O să mă ajute atât muzica cât şi fotbalul pentru că ştiu să fiu un om de echipă“, a spus Kamara cu privire la participarea sa în show-ul de la ProTV.

Genina Ilieş, una dintre concurentele noului sezon, va dona premiul

Geanina Ilieş este cunoscută prin prisma fostei cariere în televiziune, este beauty blogger, femeie de afaceri şi mama unui băiat de 12 ani. Geanina Iliea spune că este pregătită pentru Fermă şi spune că se simte bine atunci când ajută oamenii din jur. Acesta este motivul pentru care îşi doreşte să doneze premiul, dacă va câştiga, pentru copii care au probleme de sănătate.

„Ar fi plictisitor că toţi să avem aceleaşi caractere sau aceleaşi idei. Trebuie să ne completăm, să fim un întreg. Aşa se nasc echipele puternice, însă în final, cel mai bun trebuie să câştige. Îmi voi oferi sprijinul şi voi pune umărul la treaba în orice situaţie din Fermă. Sunt o persoană altruistă, iar Fermă nu va fi o excepţie.“ Geanina Ilieş FOTO ProTV

