Jurnaliştii refuză pomana politicienilor: reacţii dure la iniţiativa prin care presa e scutită de plata impozitelor

Camera Deputaţilor a adoptat, pe 11 ianuarie, propunerea legislativă iniţiată de social-democratul Valeriu Steriu şi susţinută de parlamentari PSD, ALDE şi PMP. Cele mai multe voturi favorabile au aparţinut PSD, iar abţinerile au fost preponderent ale PNL şi USR. Guvernul a anunţat că nu o susţine, iar acum se află pe masa preşedintelui Iohannis pentru promulgare.

Iniţiativa a unit o breaslă dezbinată

Jurnalişti şi organizaţii au criticat la unison propunerea care nu va face altceva decât să decredibilizeze o profesie şi aşa cu o reputaţie precară.





Deşi în expunerea de motive, mass media este definită drept „un fenomen valoros şi eficient în transmiterea informaţiilor“ şi se precizează că „importanţa jurnalismului în viaţa omului este inegalabilă, deoarce este conceput pentru a susţine o cauză nobilă“, breasla susţine că acestea sunt doar vorbe în vânt şi că, în realitate, iniţiativa este doar o manevră politică prin care să fie slăbită puterea presei.





Dragoş Pătraru: „E o idioţenie. Preşedintele ar face o greşeală dacă ar promulga-o“

„Este o idioţenie şi este făcută cu un singur scop – să permită următoarea reacţie: «Voi vorbiţi, mă, voi care sunteţi scutiţi de impozite? Trântorilor!». Orice va spune un jurnalist de aici înainte va fi dus în derizoriu şi va putea fi atacat cu acest argument. Este o idioţenie tipic PSD-istă sau, mă rog, de politician care vrea să aibă la mână pe toată lumea. Apoi, e o chestie foarte tâmpită faptul că acum toată lumea poate fi jurnalist. Adică se va ajunge să nu mai fie niciun fel de diferenţă între Cătălin Tolontan şi Dana Budeanu. E o tâmpenie, la fel cum e şi scutirea IT-iştilor. Toată lumea trebuie să plătească impozite. Bineînţeles că putem vorbi şi despre faptul că fiecare stat alege nişte lucruri pe care le protejează, le creşte şi ele devin strategice pentru dezvoltarea economică, dar jurnalismul nu cred că este între aceste priorităţi. Cred că măsura este luată doar pentru a fi apoi folosită împotriva jurnaliştilor. Şi mai cred că Preşedintele ar face o greşeală dacă ar promulga-o“, a declarat pentru „Adevărul“ Dragoş Pătraru, realizatorul emisiunii „Starea Naţiei“, de la Prima TV.





Vlad Petreanu: „Nu mă interesează pomenile pe care mi le dă statul, ci serviciile pe care e dator să mi le ofere“

„Eu nu vreau scutire de impozit. Sunt foarte OK cu ideea de a plăti, împreună cu toţi ceilalţi cetăţeni, impozitele şi taxele pe care le datorez ţării, dar pretind cu tărie ca banii mei să fie folosiţi corect, eficient şi respectuos. Nu mă interesează pomenile pe care mi le dă statul. Mă interesează serviciile pe care este dator să mi le ofere“, a anunţat şi Vlad Petreanu, realizator Europa FM, în textul publicat pe blog – „Nu mă interesează pomenile. Mă interesează serviciile“ , în care explică pe larg şi de ce legea e făcut pe genunchi.

Să ne ajute, dar nu aşa!

Contactat de „Adevărul“, jurnalistul Recorder Alex Nedea a enumerat alte moduri în care statul ar putea ajuta cu adevărat breasla. De exemplu, să asigure acces la informaţiile de interes public: „Sunt sigur că nu mai pot de dragul nostru. Dacă politicienii nu mai pot de grija jurnaliştilor, ar trebui să ne facă viaţa mai uşoară altfel. Nu aruncându-ne peste gard din banii altora, ci aruncându-se peste gard o legislaţie mult mai clară în privinţa liberului acces la informaţiile de interes public. Da, domnilor politicieni, vrem să ne daţi! Dar nu ne daţi din taxele plătite de alţii, ci îngrijiţi-vă ca în ţara asta să primim informaţiile la care am avea tot dreptul să avem acces. Avem cea mai neclară legislaţie în privinţa liberului acces la informaţiile de interes public. Nu mai bine lucraţi la asta? Zi de zi, comitete şi comiţii ale acestei ţări ne refuză un drept fundamental interpretând cum au chef o lege pe care voi, politicienilor, aţi lăsat-o extrem de interpretabilă. În rest, în ţara pensionarilor speciali îmi doresc, într-adevăr, nişte jurnalişti speciali. Dar speciali nu pentru că vreţi voi, dragi politicieni, să ne faceţi, din banii altora, viaţa mai uşoară. Ci speciali pentru că vor fi tot mai mulţi dintre noi suficient de ambiţioşi să vă facă vouă viaţa mai grea. Cu tot felul de informaţii pe care voi le vreţi ascunse pentru totdeauna“.

Şi Dragoş Pătraru a subliniat că presa are mare nevoie de ajutor: „Presa de peste tot din lume are nevoie şi primeşte ajutor, dar nu cred că asta este forma potrivită. Dacă, într-adevăr, politicienii vor să vină în sprijinul jurnaliştilor, atunci pot lua alte măsuri care să încurajeze independenţa presei. Să le impună instituţiilor statului să respecte legea, să răspundă la 544, să transparentizeze toate activităţile, să nu mai stea un jurnalist un an pentru a face un material doar pentru că toţi jegoşii şi toate pilele proaste din instituţiile României nu vor să dea date“.

La rândul lui, Cătălin Tolontan, de la Libertatea , a explicat de ce măsura este inechitabilă şi ineficientă: „Da, e adevărat că presa nu o duce bine, însă nu aşa o stimulezi. Ca stat, decât să dai pomană ziariştilor, afectându-le imaginea care şi aşa este periclitată, mai bine te lupţi cu Google şi Facebook ca să plătească impozitele în România pe veniturile realizate în România. Măsura scutirii de impozit este, de asemenea, inechitabilă pentru că multe instituţii de presă sunt eternizate într-o insolvenţă care nu e permisă în alte domenii. Situaţia deformează competiţia şi introduce statutul de «companii exceptate», dar dependente de capriciile politicienilor“.

Jurnalistul Alex Livadaru, de la Republica.ro , spune că scutirea jurnaliştilor de la plata impozitului pe venit e o măsură greşită şi cu efecte perverse. „Cum va mai putea un ziarist să-i critice pe parlamentarii sau pe aleşii locali dacă va fi el însuşi un privilegiat? Ziariştii au nevoie de spaţiu ca să-şi facă meseria - acces la informaţii neîngrădit, porţi deschise acolo unde toţi trag să le închidă. Domnilor aleşi, nu, jurnaliştii nu au nevoie de nicio reducere de impozit sau pensie specială. Cine zice că e ziarist şi vrea scutiri nu e ziarist“.





Câteva soluţii

Centrul pentru Jurnalism Independent considră nocivă şi oportunistă legea, chiar dacă problema pe care o vizează există.

„Soluţia propusă e greşită. Considerăm că, în loc să facă bine, va decredibiliza profesia şi va situa jurnaliştii, în percepţia publică, în rândul categoriilor oportuniste. Situaţia precară a mass-media din România este cauzată de un cumul de factori, iar soluţiile reale se găsesc, de multe ori, în mâinile oamenilor politici. Printre acestea, menţionăm:

- Alocarea contractelor de publicitate din bani publici sau a celor pentru partide prin licitaţii care să respecte criteriile profesioniste, şi nu ţinând cont de loialităţile pe care anumiţi jurnalişti sau patroni de presă le au pentru respectivele instituţii publice sau partide;

- Respectarea legii liberului acces la informaţiile public şi oprirea blocadei informaţionale pe care autorităţile publice centrale şi locale o desfăşoară la adresa jurnaliştilor critici;

- Înţelegerea şi respectarea rolului pe care jurnaliştii îl au într-o societate democratică şi acceptarea mandatului acestora – de garant al respectării interesului public, precum şi oprirea atacurilor la adresa jurnaliştilor, care erodează încrederea publicului în mandatul mass media“.