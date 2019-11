Jurnalista Marinela Mititelu pleacă de la Realitatea Plus după ce a primit o funcţie în guvernul Orban

Jurnalista Marinela Mititelu, realizatoare de emisiuni şi dezbateri politice la Realitatea TV şi ulterior la Realitatea Plus, a fost numită de prim-ministrul Ludovic Orban în funcţia de consilier de stat la cabinetul vicepremierului Raluca Turcan, potrivit deciziei publicate joi în Monitorul Oficial, scrie G4Media.ro.

Marinela Mititelu şi-a anunţat pe Facebook noua poziţie, precizând că, după 20 de ani de presă, a simţit nevoia să ia o pauză şi a subliniat că nu va face politică şi nu se va înscrie în partid.

„După 20 de ani de presă, am simţit nevoia să iau o pauză şi să schimb perspectiva. Voi coordona echipa de comunicare a viceprim-ministrului Raluca Turcan. Nu voi face politică, nu am şi nu voi avea carnet de partid. Voi face strict comunicare, fix domeniul la care cred că mă pricep. Voi lucra zi de zi în clădirea în faţa căreia am protestat iernile şi verile trecute. Şi eu vreau un guvern schimbat din temelii, în ciuda scrâşnetelor unui sistem anchilozat şi refractar la schimbare. Sunt onorată de încrederea care mi-a fost acordată. Am găsit aici o echipă entuziastă şi dornică să facă lucrurile bine“, a scris jurnalista.





„În ce priveşte capitolul pe care îl încep aici, puteţi conta pe o comunicare onestă şi deschisă. Şi eu am fost jurnalist acreditat la guvern. Şi eu ştiu ce înseamnă să nu primeşti la timp şi cu acurateţe o informaţie de maxim interes public. Suntem aici să facilităm transmiterea ştirilor către public“, a adăugat ea.