Jurnalista Mari Jeanne Ion acuză Antena 3 că a trunchiat o înregistrare audio a Cristinei Ţopescu: „Asta e manipulare! Să vă fie ruşine!“

Marius Chircă este fondator al Asociaţiei pentru protecţia animalelor Kola Kariola şi un prieten al Cristinei Ţopescu, după cum declară bărbatul. El a făcut publică o înregistrare audio cu Cristina Ţopescu, în care aceasta mărturiseşte că nu se simţea prea bine, fiind îngrijorată de starea de sănătate a unuia dintre câinii săi.

Data înregistrării vocale nu este însă precizată de către fondatorul asociaţiei.

Textul integral al mesajului vocal trimis de Cristina Ţopescu:

„Marius (n.n. – preşedintele Kola Kariola), iartă-mă că te bat la cap, dar nu mai ştiu ce să fac! Ieri am făcut atac de panică, am reuşit să mă pun pe picioare, să fac emisiunea. Azi dimineaţă am făcut din nou, mi-a trecut, acum iar m-a luat. Mi se încleştează maxilarele şi nu pot să respir şi nici nu sunt genul să chem salvarea. Nici nu vreau să chem, n-am cum, că cu atâţia căţei (n.n. – la ea acasă), cine dracu intră aici?! Sper să-mi revin, dar ăsta (n.n. – patronul unui adăpost de câini) mă omoară cu zile. Deci ăsta e un nenorocit pur şi simplu. Îţi dai seama că a terminat cu cei de la DSV (n.n. – Direcţia Sanitar Veterinară), dacă e adevărat. Şi nu-mi dă nici măcar un mesaj. Nu ştiu ce se întâmplă cu Fetiţa (n.n. – unul dintre câinii ei) şi mie îmi e acum rău, dar când îmi revin, îl ia mama dracului. Dacă ăsta îşi imaginează că eu sunt genul care doar plâng şi mă resemnez, se înşală, crede-mă! Dar nu ştiu ce să mai fac acum. Te rog din suflet, când termini treaba, dă-mi un semn. Merci! Merci, din suflet!“, se arată în înregistrarea trimisă de Cristina Ţopescu.