Jurnalista Digi24 Carla Tănăsie i-a cerut iertare medicului pe care l-a anunţat mort de COVID-19 VIDEO

În debutul interviului difuzat de Digi24, Carla Tănasie, jurnalista care a transmis ştirea pe post în urmă cu două luni, s-a aflat faţă în faţă cu medicul Alida Moise şi i-a cerut iertare pentru „singura greşeală“ din cariera sa.

„Sunteţi doctorul despre care la un moment dat s-a ştiut pentru 20 de minute că aţi pierdut lupta cu această boală. Am spus asta la televizor. M-am bucurat foarte mult când am aflat că nu este adevărat. Vreau să-mi cer iertare şi dvs, şi familiei dvs, ştiu că aveţi doi copii. Sunt foarte conştientă de impactul pe care acea informaţie l-a avut asupra familiei dvs. şi cu atât mai mult mă bucur şi vă mulţumesc că sunteţi aici. Sper să puteţi trece peste, e singura greşeală pe care am făcut-o în cariera de jurnalist şi sper că şi ultima şi m-am bucurat foarte mult când v-am văzut că aţi venit la Digi24 cu zâmbetul pe buze, aşa cum vă văd şi acum“, a spus jurnalista la Digi24.

În replică, medicul Alida Moise a spus că nu a văzut ştirea în cauză şi că, în primă fază, a refuzat interviul.

„Am venit pentru că au ales copiii mei să vin, după cum v-am spus în discuţia anterioară. Eu iniţial am refuzat interviul. Colegul dvs. a spus că a primit acceptul după o perioadă lungă de timp, de fapt, iniţial, am refuzat. În clipa în care mi s-a transmis că intenţionaţi să vă cereţi scuze şi am spus asta acasă, copiii mei au fost cei care au considerat că e OK şi e suficient şi nu trebuie să vă refuz. Eu nu am fost trează atunci, nu am văzut ştirea, ei sunt cei care au trăit impactul emoţional negativ şi dacă ei au considerat că este OK să vin, pentru mine n-a fost o problemă să accept“, a mărturisit şefa secţiei de Terapie Intensivă de la Spitalul Gerota.

Reamintim că Digi24 a difuzat, la finalul lunii martie, ştirea conform căreia şefa secţiei ATI de la Spitalul Gerota a murit de COVID-19. Informaţia dată „pe surse“ de postul de ştiri a fost infirmată ulterior de secretarul de stat Raed Arafat. Digi24 a prezentat apoi scuze pentru ştirea falsă.

Cazul a ajuns pe masa CNA care a decis să amendeze postul cu suma de 5.000 de lei.

Şefa secţiei ATI de la Spitalul Gerota a mai povestit în interviul de la Digi24 ce a însemnat pentru ea infectarea cu Sars-Cov-2 şi cum a reuşit să învingă boala. Alături i-a stat o altă colegă, şi ea o supravieţuitoare: medicul Claudia Mahu, director-ajunct la Direcţia Medicală MAI.