Josh Gates, aventurierul din Expediţii în necunoscut: „Eram la 3 centimetri de cea mai veche copie din Vechiul Testament şi nu puteam să respir de emoţii“

Pentru Josh Gates, aventurier şi explorator avid, fiecare mister istoric reprezintă o nouă aventură, indiferent spre ce destinaţie s-ar îndrepta. Curiozitatea şi dorinţa de a descoperi locuri şi legende noi îl poartă prin toată lumea, prin tot felul de locuri emblematice legate de misterele explorate.

Noile aveturi ale lui Josh pot fi urmărite într-un nou sezon din seria „Expediţii în necunoscut“ pe Discovery Channel, în fiecare sâmbătă, de la ora 21.00, începând cu 21 septembrie.

Josh Gates a vorbit într-un interviu despre locuri de neuitat şi mistere ale lumii ce aşteaptă să fie explorate.

De unde ai deprins acest spirit de aventură?

Josh Gates: În primul rând, de la părinţii mei. Tatăl meu a lucrat ca scafandru comercial – una dintre cele mai periculoase locuri de muncă din lume. În copilărie, îmi amintesc că s-a întors din Marea Nordului, Africa şi Orientul Mijlociu, cu poveşti incredibile de împărtăşit. Mama mea este britanică, aşa că vacanţele noastre anuale în U.K. au fost şi cele mai vechi aventuri în străinătate pentru mine.

Există mistere sau poveşti care te sperie? Aţi fost în multe locuri şi ai trăit numeroase aventuri pe care mulţi dintre noi le consideră destul de înfricoşătoare.

Sunt câteva locuri care mă sperie. Peşterile pline de şerpi în Ecuador, scufundările în apele pline cu rechini noaptea sau încercările de a mă strecura prin tuneluri minuscule sub vechea cetate a Ierusalimului. Dar lucrurile înfricoşătoare sunt şi incitante în acelaşi timp.

Care crezi că este cea mai mare provocare când vine vorba de filmările pentru emisiuni cum este „Expediţii în necunoscut“?

Cea mai mare provocare este timpul. Expediţiile noastre sunt ambiţioase. În majoritatea episoadelor, călătorim în mai multe locaţii, uneori în diferite ţări, şi călătorim de la muzee şi oraşe mari până la ruine îndepărtate la care nu se poate ajunge pe niciun drum. A documenta aceste călătorii şi apoi a le încadra într-o oră este adesea o provocare uriaşă.

Există o legendă sau un loc anume pe care l-ai vizitat, care ţi s-a părut cu adevărat special şi de neuitat?

Unul dintre episoadele noastre din acest an este axat pe Manuscrisele de la Marea Moartă. Am avut şansa de a întâlni experţii care au grijă de aceste documente antice. Eram la aproximativ trei centimetri de cea mai veche copie a cărţilor din Vechiul Testament şi eram prea emoţionat, nici nu puteam să respir.

Ce legende sau mistere pe care nu ai avut şansa să le explorezi în „Expediţii în necunoscut“ ţi-ar plăcea să le investighezi într-o zi?

Sunt atât de multe. Când am început, m-am întrebat dacă vor exista suficiente mistere şi legende pe care aş putea să le investighez şi acum îmi dau seama că lista nu se va termina niciodată. Fiecare ţară pe care o vizităm ne expune la noi poveşti şi săpături fascinante, destul de recente. De exemplu, ne-ar plăcea să facem o excavare pe fosta capitală aztecă Tenochtitlan, care este îngropată sub Mexico City. De asemenea, mi-ar plăcea să prezint efortul arheologic incredibil depus pentru documentarea şi conservarea legendarelor epave „HMS Terror“ şi „HMS Erebus“ din Oceanul Arctic. Navele bine conservate, iar povestea tragică a căutării Pasajului de Nord-Vest este legendară în analele explorării.

Când călătoreşti, ce obiecte iei mereu cu tine?

Agenda Moleskine, un stilou bun şi o cameră de fotografiat, care este întodeauna o idee bună, dar dacă te poţi bucura de experienţele pe care le trăieşti, acestea rămân cu tine mai mult decât orice fotografie.

Josh Gates FOTO Discovery Channel Josh Gates FOTO Discovery Channel

