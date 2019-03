Jojo şi Paul Ipate au părăsit Asia Express. O altă echipă le-a luat locul în concurs VIDEO

Jojo şi Paul Ipate, una dintre cele mai puternice echipe, au fost nevoiţi să abandoneze cursa de la „Asia Express – Drumul Elefantului“ din cauza problemelor de sănătate ale actorului, care are hernie de disc. Cei doi au fost înlocuiţi cu echipa formată din Ana Morodan şi Adrian Teleşpan, care au fost eliminaţi în ediţia precedentă.

Problemele de sănătate ale lui Paul Ipate s-au acutizat, iar crizele provocate de hernia de disc l-au împins să ia decizia finală: retragerea din concurs.

„Iniţial nu am crezut că este o chestie foarte gravă. Eu am o operaţie la spate de acum cinci-şase ani, dar pe care am ţinut-o sub control, altfel nu veneam aici. Problema este că acum sunt nişte dureri... Am ajuns la spital, am făcut un RMN, iar neurochirurgul mi-a spus că dacă voi continua să fac efort, în câteva zile voi ajunge la operaţie. Oricum va trebui să mă operez. Vă daţi seama, dacă nu aveam încredere în mine, nu aş fi venit aici, dar chiar nu mai pot continua. Îmi este imposibil“, a dezvăluit Paul.

Cu ochii în lacrimi, Jojo le-a transmis succes celorlalte vedete rămase în cursa pentru marele premiu: „Evident că ne pare rău, dar ce poţi să faci... Mie îmi pare rău că Paul a păţit asta, mai ales că au fost nenumărate momente în care i-am spus să nu-mi care rucsacul. Ştiam că el are o sensibilitate, eu permanent am fost îngrijorată din acest motiv şi poate că dacă n-ar fi făcut asta... poate că nu s-ar fi ajuns aici. Ne-am dorit cu toată inimă să fim aici, am luptat. Ştiam care sunt problemele lui Paul, dar am crezut că va putea trece peste. Îmi pare rău pentru că de multe ori poate trebuia să fiu mai atentă. Sănătatea lui este mai importantă decât orice provocare“, a spus Jojo.

Jojo şi Paul Ipate au fost înlocuiţi de Ana Morodan şi Adrian Teleşpan, însă aceştia nu au fost foarte încântaţi de revenirea în concurs.

„Când ne-a zis producătorul s-a dezlănţuit jihadul la noi în suflet. Îmi doream să ajung acasă, dar pe de altă parte în momentul în care mă pui în faţa unei încercări eu nu o să spun niciodată nu“, a declarat Ana Morodan.

