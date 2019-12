INTERVIU Mukinka, câştigătorul iUmor: cum s-a îndrăgostit de România şi ce va face cu marele premiu

Mukinka Chibanga, originar din Zambia, a câştigat marea finală a sezonului şapte „iUmor“ şi marele premiu în valoare de 20.000 euro.

Tânărul a impresionat juriul şi telespectatorii cu numărul său de stand up comedy în care a prezentat într-o manieră amuzantă tradiţiile şi obiceiurile românilor, dar şi originile sale africane. Este pentru prima dată când un străin câştigă show-ul de la Antena 1.

Mukinka a mărturisit, într-un interviu pentru „Adevărul“, cum a ajuns în România, cum a venit pasiunea pentru stand up, dar şi ce va face cu marele premiu.

„Adevărul“: Este pentru prima dată când un străin câştigă show-ul de la Antena 1. Ce crezi că i-a impresionat pe telespectatori la numărul tău?

Mukinka: Cred că faptul că, deşi sunt străin, am reuşit sa înţeleg subtilităţile culturale şi lucrurile de zi cu zi cu care se confruntă şi românii. Poate şi faptul că amestec limba engleză cu româna, combinând-le face numărul sa fie mai amuzant.

Ce vei face cu marele premiu de 20.000 euro?

Cred că gândirea pe termen lung e cea mai bună, aşa că premiul nu va avea un impact imediat în viaţa mea pentru că o bună parte din el îl voi economisi, iar cealaltă parte o vom folosi pentru fetiţa noastră şi pentru casă.

Cum te-ai hotărârât să vii în România?

Am venit aici din curiozitate, am vrut să experimentez o altă ţară pentru o perioadă scurtă de timp, dar m-am îndrăgostit de România şi de oamenii de aici. Mi-am dat seama că aici mă simt cel mai mult acasă, aşa că în final am rămas aici.

Eşti căsătorit cu o româncă. Cum v-aţi cunoscut?

Ne-am cunoscut total întâmplător, eram ieşit în Centrul Vechi, acolo am văzut-o şi mi-am făcut curaj să intru în vorbă cu ea. Nu a fost prea vorbăreaţă până nu am făcut-o să râdă, aşa că am reuşit să o conving să ieşim împreună.

De unde a venit pasiunea pentru stand-up comedy şi când te-ai apucat?

Mi-a plăcut întotdeauna să fac oamenii să râdă, dar în acelaşi timp îmi place să adresez dintr-o altă perspectivă lucruri pe care cu toţii le vedem. Mi s-a spus întotdeauna că sunt amuzant, dar mai ales când am ajuns în România, prietenii mei îmi spuneau des că ar trebui să încerc să fac stand-up. De patru ani mă tot gândeam dacă să încerc. Şi până la urmă am încercat la o seară de comedie British din Centrul Vechi, unde am văzut că şi românilor le plac glumele mele. După asta, un alt comediant de la Bristish night m-a invitat într-un club unde se face stand up. Restul e istorie“.

Ce-ţi place cel mai mult în România?

Îmi place că aici oamenii sunt foarte sociabili şi calzi. Şi pe lângă, faptul că oamenii sunt frumoşi şi România este o ţară foarte frumoasă.

Crezi că există un umor tipic românesc? La ce râd cel mai mult românii?

Încă nu pot să spun sigur că ştiu, dar am observat că românilor le place când se compară stereotipurile din diferite regiuni ale ţării.

Cât de greu ţi-a fost să te acomodezi la tradiţiile şi obiceiurile româneşti, despre care ai şi vorbit în numărul de stand up din finala „iUmor“?

Nu a fost foarte dificil, deoarece şi în Zambia oamenii încă ţin la tradiţii, aşa că am fost expus la ele de copil. În Belgia nu se mai prea pune accent pe tradiţii şi nu cred că e neapărat un lucru bun. Apoi, când am venit în România mi-a fost uşor sa înţeleg conceptul şi să mă adaptez la ele.

Ai vreun comediant român preferat? Dar străin?

Micutzu şi Costel. Şi Dave Chapelle.

