INTERVIU Cum e viaţa lui Andrei Ungureanu după ce a câştigat iUmor: „Am plâns vreo 20 de minute“. Ce va face cu premiul

Tânărul, care suferă de sindromul Tourette, ne-a povestit într-un interviu pentru Click! cum este viaţa lui după ce a apărut la televizor şi cum plănuieşte să cheltuiască premiul cel mare, de 20.000 de euro.

Eşti câştigătorul sezonului 9 "iUmor". Cum ai primit vestea, mai ale că ediţia aceea a fost filmată?

Andrei Ungureanu: În timpul difuzării eu eram live cu comunitatea de pe Twitch şi Youtube, ne uitam împreună, toţi eram emoţionaţi, mai ales eu! Nimeni nu mai avea răbdare, mai ales în momentul în care trebuia să aflăm câştigătorul. Când mi-am auzit numele, am avut un şoc, am trăit nişte sentimente pe care nu le pot descrie. Toţi oamenii care se uitau au început să mă felicite şi cred că am plâns vreo 20 de minute.

Ce vei face cu banii?

În primul rând vreau să mă ocup de dantură, deoarece am avut probleme cu dinţii deja de mult timp. M-am gândit şi să donez o parte de bani.

Te-ai gândit să îţi iei ceva anume?

Aş dori să îmi cumpăr o maşină, nu prea scumpă, dar cât să mă ducă din punctul A în punctul B şi, desigur, accesorii şi componente pentru a face videoclipuri şi conţinut de calitate.

Te-ai împrietenit cu alţi concurenţi?

Da, cel mai bine cu Jasmina şi cu Mihaela Pripici, noi am filmat audiţiile în aceeaşi zi şi cu ele mă înţeleg cel mai bine.

Ce ne poţi spune despre tine?

În mare parte tot ceea ce am vorbit de la bun început se ştie, secrete nu prea sunt. Adică eu sunt transparent cu toată lumea, mai ales cu cei din comunitatea mea.

