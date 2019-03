INTERVIU Creatorii unui documentar dureros marca Discovery: „Asistăm la prima extincţie în masă provocată de om“

Cu un secol în urmă, populaţia tigrilor din sălbăticie atingea 100.000 de exemplare. În prezent, numărul lor a scăzut sub 4.000. Specia este ameninţată de factori diverşi, precum braconajul, pierderea şi fragmentarea habitatului, conflictul cu oamenii sau vânarea excesivă a speciilor cu care tigrii se hrănesc. Dacă omenirea nu ia rapid măsuri pentru a proteja specia, răgetul tigrului va dispărea complet de pe faţa pământului.

Aceasta este şi tema principală a „Tigerland“, noua emisiune-documentar Discovery Channel care va avea premiera în România pe 31 martie, de la ora 21.00.

Realizat de regizorul Ross Kauffman, premiat cu Oscar pentru cel mai bun documentar în 2005, şi produs de Xan Parker, documentarul urmăreşte eforturile depuse pentru conservarea speciei tigrilor din Rusia şi India, două dintre cele mai mari teritorii-refugiu ale felinelor.

Documentarul face parte din iniţiativa Project CAT – un parteneriat încheiat de Discovery şi World Wildlife Fund cu obiectivul de a dubla populaţia mondială de tigri până în 2022 şi de a conserva două milioane de hectare de teren protejat de pe teritoriul a patru ţări.

În săptămâna premierei „Tigerland“, Ross Kauffman şi Xan Parker ne-au vorbit despre provocările noului proiect, ne-au dezvăluit lucrurile surprinzătoare aflate despre tigri şi viaţa lor, dar şi cum „prin salvarea tigrilor, s-ar putea să ne salvăm singuri“.

Tigrii nu sunt singurele specii pe cale de dispariţie. Care a fost motivul pentru care ai ales să lucrezi la un documentar despre protejarea tigrilor?

Ross Kauffman: Discovery mi-a propus să lucrez la un film independent care să se alăture iniţiativei Project CAT şi să acţioneze ca un instrument menit să inspire oamenii să contribuie la crearea unei schimbări. În timpul cercetărilor, producătorii au fost fascinaţi de iniţiativa Tx2, un efort global de dublare a populaţiei de tigri până în anul 2022. Mi-a fost clar că era nevoie de un astfel de conţinut. Reprezentanţii Discovery au fost deschişi ideilor creative pe care le-am propus şi mi-au dat libertatea de a crea un film cu adevărat independent. Am vorbit cu oameni şi organizaţii din întreaga lume care militau pentru salvarea tigrilor şi am descoperit două poveşti tulburătoare, una în Rusia şi una în India, în jurul cărora am şi construit filmul.

Pentru cei care nu sunt familiarizaţi cu subiectele legate de tigri, care sunt prejudecăţile ce trebuie dezbătute despre aceste animale?

Xan Parker: Tigrii sunt foarte iubiţi în întreaga lume, în toate culturile şi pe toate continentele. Ironia acestei iubiri universale şi a fascinaţiei pentru ei este că ea va fi motivul dispariţiei speciei, fie motivul pentru care ea va fi salvată. Această obsesie, ridicată chiar la rang de cult, pentru puterile „miraculoase“ şi miturile din jurul tigrului, este şi motivul pentru care unele părţi ale corpului felinelor sunt căutate pe piaţa neagră şi de braconieri. Acelaşi cult explică şi comportamentul vânătorilor din ultimul secol, care au o dorinţă apăsătoare de a-şi dovedi puterea în faţa regelui junglei şi fac acest lucru omorându-l. Pe de altă parte, tigrii sunt iubiţi şi datorită frumuseţii şi măreţiei lor, iar dragostea poate fi folosită pentru a implusiona oamenii să acorde sprijin în protejarea şi salvarea speciei.

Care este cel mai surprinzător lucru pe care l-aţi aflat despre tigri şi vieţile lor în timpul filmărilor?

Xan Parker: Nu a fost chiar o surpriză, dar a fost bine să ni se reamintească faptul că femelele şi puii – valabil pentru o mulţime de specii – sunt cheia supravieţuirii speciei. Kailash Sankhala, naturalist de origine indiană cunoscut pentru contribuţia sa adusă conservării speciei tigrilor, a fost unul dintre cei mai puternici susţinători ai acestei raţiuni, iar Pavel Fomenko, reprezentant al WWF Rusia, care îşi dedică viaţa salvării tigrilor, şi colegii săi sunt la fel de dedicaţi şi astăzi.

Ross Kauffman: Unul dintre cele mai interesante lucruri pe care le-am învăţat pe parcursul acestei călătorii este că problema privind populaţia tigrilor nu este numai rezultatul braconajului, ci, în cele din urmă, este o problemă de conservare a habitatelor. Dacă tigrul are suficient pământ şi destulă pradă, specia se va înmulţi. Tigrii se reproduc similar cu pisicile, aşa că dacă sunt protejaţi, se vor înmulţi.

În trailerul documentarului apare următorul pasaj: „Prin salvarea tigrilor, s-ar putea să ne salvăm singuri“. Ce ai vrut să spui cu asta?

Xan Parker: Întreaga lume este afectată de obiceiurile şi deprinderile rasei umane. De la colonialism, la industrializare, la modul în care folosim resursele naturale şi la migraţiile provocate de schimbările climatice actuale – am pus viaţa sălbatică în faţa unui risc foarte mare. Dar, dacă depunem efortul necesar petru salvarea unei specii atât de importante cum este tigrul, acelaşi efort va contribui şi la protejarea planetei pentru noi, oamenii.

Aţi fost aproape de tigrii în timpul filmărilor? Dacă da, v-aţi aflat în situaţii periculoase din punct de vedere fizic?

Ross Kauffman: Când am lucrat la planificarea filmului, eram conştienţi de faptul că tigrii sunt extrem de greu de observat în sălbăticie, aşa că trebuia să fim pregătiţi dacă îi vedeam. Am fost foarte norocoşi să întâlnim un număr considerabil de tigri în junglele indiene, însă ne-am apropiat şi de tigrii din Orientul Îndepărtat Rus. Nu am simţit nicio secundă că suntem în pericol, mai ales pentru că am fost întotdeauna însotiţi de experţi în protejarea tigrilor, care au fost foarte atenţi când vine vorba de siguranţă. Expertiza lor ne-a permis să surprindem imaginile de care aveam nevoie fără a fi puşi în pericol.

Care a fost cea mai intensă experienţă pe care ai trăit-o în timpul filmărilor cu privire la tigri şi oamenii care încearcă să-i salveze? Te-a schimbat în vreun fel întâlnirea cu ei?

Xan Parker: Un lucru pe care l-am ştiut mereu, dar pe care l-am înţeles cu adevărat abia acum, este faptul că vânătorii sunt foarte apropiaţi de natură şi sunt cei mai mari apărători ai acesteia. Fiecare cultură este diferită atunci când vine vorba de vânătoare, dar în Orientul Îndepărtat Rus, aceasta este o formă de trai şi de supravieţuire. De fapt, vânătorii pe care i-am întâlnit acolo erau preocupaţi mai mult de protejarea pădurii – „taigaua“.

După părerea voastră, credeţi că este posibilă o repopulare a Orientului Îndepărtat Rus cu tigri?

Ross Kauffman: Nu doar că este posibilă, acest lucru se întâmplă deja. Diferite organizaţii care militează pentru protejarea tigrilor, dintre care unele sunt prezente şi în film, au făcut o treabă incredibilă, aducând înapoi populaţia tigrilor de aproape 30 de ani. Acum, Discovery şi WWF-SUA au pus ochii pe cel mai nou şi cel mai mare parc naţional din Rusia - Bikin – care este, de asemenea, prezentat în film. Scopul lor este de a sprijini populaţia de tigri care trăieşte pe cele 3,7 milioane de hectare şi de a finanţa integral conservarea rezervaţiei până în 2022.

Ai întâlnit persoane interesante din cadrul WWF Rusia? Ai aflat ceva nou despre activităţile lor?

Ross Kauffman: Toată lumea pe care o întâlnim din domeniul conservării faunei sălbatice este interesantă! Există câteva organizaţii foarte puternice şi sute de persoane deosebite care lucrează în Rusia în numele faunei sălbatice; Societatea de Conservare a Vieţii Sălbatice, Centrul pentru Tigri Amur, inspectorii de vânătoare ai guvernului rus. Pavel Fomenko din partea WWF, personajul principal din film, este una dintre cele mai carismatice şi captivante persoane pe care am avut onoarea să le filmez. Cunoştinţele, expertiza şi pasiunea sa nu cunosc limite. În timp ce filmam, povestea lui a luat o turnură surprinzătoare şi dificilă, dar rezistenţa şi forţa lui sunt de neegalat. Fiecare persoană pe care am întâlnit-o era de un entuziasm molipsitor. Faptul că am fost martorii muncii lor şi că am avut ocazia să aflăm lucruri noi despre activităţile desfăşurate de aceştia – de la încercarea de salvare a puilor rămaşi singuri în sălbăticie, efectuarea examinărilor veterinare ale tigrilor la o distanţă de un braţ faţă de camera de filmat, până la reintroducerea tigrilor în sălbăticie – ne-a inspirat într-un mod în care nici nu credeam că este posibil.

Ce impact are dispariţia tigrilor asupra noastră şi ecosistemului?

Xan Parker: Dispariţia oricărei specii este o dovadă a ceea ce se numeşte adesea „a şasea dispariţie în masă“, iar în prezent ne confruntăm cu această problemă. Asistăm la prima extincţie în masă provocată de om: în trecut, acestea au fost cauzate de catastrofe şi dezastre naturale devastatoare, de la meteoriţi care au lovit Pământul la erupţii vulcanice de amploare. De această dată, cercetătorii susţin că responsabilitatea îi aparţine în totalitate omului, ţinând cont de activităţile pe care le-a exercitat asupra mediului, prin defrişarea pădurilor, braconaj, pescuit excesiv sau încălzirea globală.

Cu ce idee ar trebui să rămână publicul după vizionarea documentarului?

Ross Kauffman: Singurul scop pe care l-am urmărit prin realizarea filmului este de a arăta pasiunea oamenilor pentru salvarea tigrilor. Dacă îi putem face pe oameni să se îndrăgostească de personajele noastre şi de pasiunea lor, atunci am speranţa că publicul va fi motivat să contribuie la salvarea tigrilor în orice fel posibil. Am vrut să dăm naştere unui sentiment comun de dragoste şi pasiune pentru salvarea acestei specii.

Pentru a face cunoscută tema documentarului, dar şi paşii pe care îi putem face pentru a proteja planeta, Discovery România va organiza o activare dedicată Orei Pământului 2019 sâmbătă, 30 martie 2019, în cadrul AFI Cotroceni din Bucureşti (intrarea Galaxy). Astfel, pe tot parcursul zilei de sâmbătă, în zona Discovery, copiii şi adulţii deopotrivă vor putea afla, prin activităţi distractive, cum pot produce o schimbare benefică pentru planetă – începând cu stingerea luminii sâmbătă, între 20.30 – 21.30, şi continuând cu implicarea în acţiuni pe termen mediu şi lung, precum Project CAT. Mai multe informaţii despre eveniment găsiţi aici.

