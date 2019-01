INTERVIU Câştigătorul Chefi la cuţite: decizie inedită în privinţa premiului şi un răspuns la critici

Munti, din echipa lui chef Sorin Bontea, a fost desemnat câştigătorul celui de-al şaselea sezon al show-ului culinar „Chefi la cuţite“. Într-un interviu pentru „Adevărul“, Munti a precizat că a câştigat graţie echipei sale şi le-a răspuns celor care îi contestă victoria, inclusiv colegei sale finaliste, Maria Burlacu, din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu.

De asemenea, câştigătorul „Chefi la cuţite“, a dezvăluit că o parte din premiul de 30.000 de euro câştigat va merge către colegii săi din echipa albastră. În plus, el a povestit cum a fost înscris fără să ştie în competiţia de la Antena 1, dar şi cum, tot din întâmplare, a ajuns să se îndrăgostească de bucătărie.

„Adevărul“: De ce crezi că ai câştigat finala „Chefi la cuţite“? Ce au avut în plus preparatele tale?

Munti: În finală am lucrat cu colegii mei de echipă, Silviu, Alex, Valentin, Sorin şi Denis, care m-au ajutat enorm. A fost o muncă de echipă, toţi am lucrat cot la cot, de aceea spun că ultima bătălie nu a fost câştigată doar de mine, ci de noi, ca tot unitar. Chef Sorin Bontea ne-a fost alături cu sfaturi, ca şi pe parcursul sezonului, motiv pentru care vreau să îi mulţumesc. Este un om extraordinar. De ce cred eu că am câştigat? Cred doar că aşa a vrut bunul Dumnezeu.

Ce ai simţit când ţi-ai auzit numele?

Am simţit efectiv că mi-a fugit pământul de sub picioare! „Chefi la cuţite“ a fost o experienţă intensă, care m-a trecut prin absolut toate stările posibile. În momentul în care Gina Pistol mi-a spus numele nu mi-a venit să cred. Eram în culmea fericirii.

Ce vei face cu premiul în bani?

Aşa cum am promis, o parte din premiu va merge către colegii mei de echipă, cei care au luptat cot la cot cu mine în finală. A fost momentul nostru. Restul? La logodnica mea, viitoarea mea soţie. „The boss“.

Ce le răspunzi celor care sunt de părere că ai câştigat mai mult pentru că ai fost ajutat de Silviu?

Vreau doar să le transmit că nu este deloc aşa. În finală m-am calificat pe propriile mele puteri, pentru că am depăşit provocările din concurs şi am reuşit să fac o farfurie foarte bună în ultima probă din semifinală. Am câştigat datorită echipei. Am fost şase, un tot unitar.

Dar colegei tale finaliste, Maria, care a avut la rândul ei o reacţie critică?

Maria a fost un competitor extraordinar de puternic şi mă bucur că i-am fost adversar. Cât despre micile răutăţi, nu le pun la inimă, ci pe emoţiile stresante, copleşitoare ale unei finale „la cuţite“.

Ce a însemnat experienţa Chefi la cuţite, ce ai învăţat?

Am învăţat că pot, am învăţat că chefii sunt foarte umani, nişte oameni extraordinari, chiar am învăţat de la fiecare câte ceva. Atât de la chef Sorin, cât şi de la chefii Florin şi Cătălin. Tot în concursul acesta am legat prietenii, care cred eu că vor dura o viaţă de acum încolo. Şi am evoluat enorm. Este un punct de plecare. Cel mai frumos şi cel mai important. Le recomand tuturor pasionaţilor de gătit să se înscrie în această aventură culinară. Echipa din spatele acestui show este una formată doar din oameni profesionişti, atât cei din faţa camerelor de filmat, cât şi cei din spatele lor.

Spuneai că te-a înscris în concurs un prieten, iar tu nu ai ştiut. De ce ţi-era teamă să participi?

Da, într-adevăr, Creaţa şi logodnica mea, Elena, au fost cele care au insistat să particip în acest show. Cred că nu am făcut eu primul pas din cauză că nu mă consideram suficient de pregătit, aveam temeri. Consider că am luat decizia bună prin „a ceda“ şi a participa la preselecţii, a fost alegerea corectă la momentul oportun. Cred că în orice, uneori, ai nevoie de puţin noroc şi de karma pozitivă.

Ce urmează pentru chef Munti? Te-ai întors definitiv în România?

M-am întors definitiv în ţară. Am în plan un proiect nou pe cooking, care cel mai probabil se va desfăşura în afara Bucureştiului. Vor urma evenimente, pop-up dinners şi vom continua experienţa „Chefi la cuţite“ şi în afara platoului.

De ce ai plecat din România?

Am vrut să îmi schimb viaţa, mi-am dorit să o iau pe alt drum şi să las trecutul în spate.

Cum ai ajuns să lucrezi într-un restaurant din Anglia?

A fost mâna lui Dumnezeu. Îmi căutam de muncă în Anglia şi după o lună de zile, timp în care am insistat zi de zi, ca un recruiter să îmi găsească un job, indiferent de domeniu. Am ajuns în bucătărie, dar la spălat vase, într-un restaurant spaniol din Londra. În două luni deja treceam la gătit.

Care a fost prima mâncare pe care ai făcut-o într-un restaurant?

Pui cu usturoi!

Care au fost cele mai mari reuşite în bucătărie, dar şi eşecuri?

Cu siguranţă finala „Chefi la cuţite“ este în topul reuşitelor mele. A doua, este că am reuşit într-un timp atât de scurt să învăţ ceea ce alţii au învâţat în 10-15 ani.

