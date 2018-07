INTERVIU Bear Grylls, despre propriile frici şi experienţa printre rechini: „Scufundarea fără cuşcă a fost cel mai terifiant moment“ VIDEO

Telespectatorii din România au avut ocazia să urmărească aventurile lui Bear Grylls alături de rechinii din Triunghiul Bermudelor în chiar primul episod al seriei „Shark Week“, Bear Grylls printre rechini (Bear vs. Shark), difuzat luni, 23 iulie, la Discovery Channel.

Celebru pentru emisiuni de supravieţuire ca „Insula lui Bear Grylls“ şi „Vedete în sălbăticie“, Bear Grylls a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Discovery Channel, despre această experienţă terifiantă.

Credeţi-mă, toţi ne temem de câte ceva... Când eram în armată, mi-am fracturat vertebrele T8, T10 şi T12 într-un accident de paraşutism în sudul Africii. După acel moment, voi simţi mereu această teamă atunci când voi sări cu paraşuta în timpul filmărilor. De asemenea, există întotdeauna acea mână pe umărul meu, de la un membru al echipei noastre care, ştiind că este greu pentru mine, mă va încuraja să mă confrunt încă o dată cu această frică. Trebuie să vă înfruntaţi temerile şi să înţelegeţi că frica este acolo pentru a ne întări. Timpul, experienţa şi o mulţime de situaţii în care am supravieţuit ca prin urechile acului, m-au învăţat că cel mai bun mod de a face faţă fricii nu este să fugi de ea, ci să o confrunţi.

Cum este o zi obişnuită din viaţa ta? Nu îţi este frică să te trezeşti într-o dimineaţă fără nicio nouă provocare?

Noi, oamenii cred că atingem cel mai bun punct al nostru, atunci când avem un scop, o ţintă. Mereu am încercat să am obiective clare şi lucruri de care să mă interesez direct. Am eşuat de o mulţime de ori până acum, dar e în regulă. Eu cred că este vorba despre acea urmărire neîncetată, despre spiritul de aventură şi despre a nu renunţa niciodată. Aceste lucruri au devenit rutină pentru mine, dar ceea ce mă ajută şi mă motivează cel mai mult, sunt prieteniile care se leagă de-a lungul timpului. Şi, niciodată, dar niciodată un lucru ca atare.

Îmi încep fiecare zi cu un smoothie vegetarian, cu mult ghimbir şi, apoi o continui cu un antrenament fizic scurt de maximum 30 de minute; apoi sunt gata de acţiune. De asemenea, încerc să îmi fac timp şi pentru un moment de linişte când citesc un fragment dintr-una din incredibilele povestiri biblice. Asta mă ajută întotdeauna să fiu concentrat şi, în acelaşi timp conştient de unde provine ajutorul meu.

Dintre toate lucrurile pe care le-ai făcut în emisiunile tale, ce a fost cel mai greu de făcut şi ce a fost cel mai distractiv?

De-a lungul anilor au existat numeroase momente în care m-am aflat la limită. Paraşute care nu se deschideau, muşcături de şarpe sau când am fost prins captiv în ape furioase. Şi nu pot uita de crocodilii mari care nu iartă pe nimeni. Cel mai dur loc a fost Siberia în timpul iernii, unde numai să încerci să rămâi în viaţă la -40 grade Celsius este o provocare în sine. Cele mai bune momente sunt filmările în care am ocazia să am alături invitaţi speciali pe care îi pot aduce mai aproape de ceea ce înseamnă cu adevărat aventura.

Cum a fost în timpul filmărilor pentru „Bear Grylls printre rechini“? Cât de aproape ai ajuns?

Am ajuns foarte aproape şi fără cuşcă, chiar – acesta era scopul! A fost un privilegiu pentru mine să ajung să studiez unii dintre cei mai mari şi mai impresionanţi rechini din lume, chiar în Triunghiul Bermudelor. Am vrut să văd cum mă descurc atunci când rechinii au avantajul terenului propriu şi modul în care te poţi proteja dacă te vei găsi vreodată singur, blocat pe mare şi expus unui posibil atac al rechinilor. A fost memorabil să poţi fi atât de aproape de aceste creaturi incredibile şi să înţelegi ce responsabilitate avem să le protejăm.

Cu sprijinul cercetătorilor locali, am reuşit să ataşăm un dispozitiv de urmărire unui rechin tigru. Acest dispozitiv ne va ajuta să colectăm date despre comportamentul acestei specii, astfel încât să putem găsi cele mai bune metode de protejare şi conservare. Studiile preliminare au arătat că rechinii tigru pot migra peste 6400 km în fiecare an, iar urmărirea lor poate oferi indicii importante în rezolvarea misterelor asupra modului în care aceştia migrează, dau naştere şi îşi cresc puii. Urmărirea rechinilor va fi critică atât în protejarea lor cât şi a oamenilor.

Cel mai important lucru de ţinut minte atunci când vă aflaţi în ape cu rechini agresivi, este să rămâneţi calmi şi să nu arătaţi în niciun fel că vă este frică. Rechinii o pot simţi aproape la fel de puternic ca sângele din apă.

Dacă ar fi să compari pe o scară de la 1 la 10 scufundările cu rechini comparativ cu alte situaţii periculoase în care te-ai aflat, unde s-ar afla?

Să ştiţi că au fost câteva momente în care am fost foarte aproape să o păţesc! Ori de câte ori vă aflaţi în natură şi sunteţi înconjuraţi de faună sălbatică, imprevizibilul este omniprezent, iar asta înseamnă că orice risc trebuie luat în calcul cu foarte mare atenţie şi diminuat pe cât posibil. Cu toate acestea, este treaba mea să încerc să navighez în siguranţă în jurul situaţiilor periculoase; până la urmă, trebuie să fii pregătit pentru orice lucru neaşteptat!

„Shark Week“ a devenit un adevărat fenomen global. Ai fost fan al emisiunii dinainte de a te implica?

Întotdeauna am fost un mare fan al „Shark Week“. Este o emisiune difuzată în peste 72 de ţări şi este o platformă excelentă pentru a promova eforturile de conservare a rechinilor. Show-ul face o treabă fantastică pentru a atrage oamenii din întreaga lume, interesaţi de speciile de rechini. A fost o onoare totală să ajutăm emisiunea „Shark Week“ şi să înţelegem mai multe despre comportamentul acestor animale.

Te-ai aflat în apă cu rechini ciocan, rechini taur şi rechini tigru şi, totuşi, ai reuşit să fii calm. Au fost şi momente când te-ai întâlnit cu ei faţă în faţă şi ai simţit că îţi creşte pulsul?

Da, desigur, doar sunt om! Am învăţat, totuşi din toate situaţiile prin care am trecut până acum să-mi păstrez calmul în astfel de momente. Animalele sunt incredibil de inteligente şi pot simţi teama de la kilometri distanţă. Scufundarea fără cuşcă în mijlocul rechinilor a fost probabil, cel mai terifiant moment!

Este ceva nou ce ai vrea să încerci acum?

Mai am o mulţime de lucruri de încercat în viaţă şi se pare că lista începe să fie din ce în ce mai lungă! Încă mi-ar plăcea să fiu primul care escaladează câteva din vârfurile montane din Groenlanda, de exemplu. Există încă atât de multe zone extinse de sălbăticie, total neexplorate care te pot impresiona într-un mod care este greu de descris în cuvinte. Am şi o dorinţă specială: mereu am promis că îmi voi lua familia pentru o zi în tabăra de bază de pe Everest, ca să le arăt muntele. Pentru mine, ar fi incredibil să împărtăşesc acest moment cu ei.