INTERVIU Adriana Trandafir şi Romică Ţociu, detalii din culisele „Te cunosc de undeva“: „Am îndurat atât de multe praguri grele, am luat totul personal“

Click! a stat de vorbă cu cei doi actori şi am aflat detalii din culise, ce personaje le-a fost cel mai greu să interpreteze, dar şi ce planuri au după emisiune.

Click!: V-aţi gândit că veţi fi câştigătorii ediţiei cu numărul 16 al showului "Te cunosc de undeva"?

Romică Ţociu: Nu, mai ales că nicio clipă nu am venit în cadrul how-ului cu gândul de a câştiga, ci de a mă bucura de emisiunea în sine, de colegi şi, la rândul lor, pentru că şi telespectatorii să se bucure de momentele noastre.

Adriana Trandafir: Nu m-am gândit nici măcar că o să particip vreodată la emisiunea asta. Uitându-mă din fotoliu, îmi spuneam că eu nu o să fiu în stare niciodată să fac aşa ceva. Ba chiar, după prima mea participare, am jurat că nu voi mai participa la o emisiune de gen. Mi-a fost foarte greu, am îndurat atât de multe praguri grele, am luat totul personal, Taur cu ascendent în Capricorn şi încăpăţânată cum sunt, bineînţeles că am vrut să fac totul perfect. De ce am mai participat la următoarele? Pentru că am fost manipulată! (râde) Când am primit propunerea de a participa alături de Romică, mi-a luat Dumnezeu minţile şi am spus Da. Dar am avut intuiţie şi fler, pentru că în doi lucrurile sunt mult mai uşoare şi deja ştiam cu ce se mănâncă formatul ăsta. Jucasem alături de el în "D’ale Carnavalului", unde Romică a făcut cel mai bun Crăcănel pe care eu l-am văzut vreodată şi m-a impresionat foarte tare talentul lui, devotamentul, minuţiozitatea cu care şi-a lucrat personajul. El are mai multă energie ca mine, vede întotdeauna partea plină a paharului şi este un prieten cu care vrei să mori spate în spate!

Care a fost personajul în a cărui piele aţi intrat cel mai greu şi de ce?

Romică: Cea mai grea mi s-a părut transformarea în Ştefan Bănică senior. Avea o emisie muzicală specială, deosebită, un şarm greu de egalat. Oricât de mult am studiat, am simţit că nu am putut să ajung la nivelul maestrului. Poate mi-au fost mai la îndemână artişti străini, însă pe inegalabilul Ştefan Bănică m-am chinuit puţin să îl aduc în memoria telespectatorilor.



Adriana: Maria Tănase, fără doar şi poate! Pentru că nu ştiu cum s-a făcut, dar atunci când spui în lumea noastră Maria Tănase, toată lumea se gândeşte la mine, pentru că eu am cel mai longeviv one woman show din teatrul românesc – "Pasărea Măiastră, Maria Tănase", un spectacol pe care îl joc din 1985. Acesta a făcut ca imaginea mea să fie alăturată imaginii Mariei Tănase. Toată lumea crede că eu cânt Maria Tănase, că nimeni nu cântă mai bine ca mine, ceea ce nu e adevărat. Când Ruleta mi-a dat Maria Tănase, am fost totalmente distrusă. În spectacol eu evoc personalitatea şi viaţa acestei artiste, însă am la dispoziţie două ore să povestesc viaţa ei, de la tinereţe până la moarte inclusiv, să mă transform şi să parcurg toate etapele astea în linişte, pe când aici eu trebuia să cânt ca ea, să o imit pe ea, ceea ce a fost foarte greu. Am fost copleşită de emoţie, întocmai ca la "iUmor", unde am impersonat-o din nou. O iubesc atât de mult pe Maria Tănase, încât personalitatea ei întotdeauna îmi pune sufletul în genunchi. Am cântat Maria Tănase cu sufletul în genunchi!

