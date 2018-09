Interpretare uluitoare în debutul Vocea României: „Toată lumea a zis că pe Michael Jackson nimeni nu o să-l egaleze. Tu ai cântat ca el“. Pe cine a ales tânărul

Sezonul 8 al emisiunii „Vocea României“ a avut premiera cu un moment impresionant oferit de Bogdan Ioan, în vârstă de 28 de ani, din Constanţa. Interpretarea lui i-a făcut pe membrii juriului să se dezlănţuie şi a ridicat publicul în picioare. La finalul melodiei, vedetele l-au îmbrăţişat pe rând, iar Tudor Chirilă a avut ochii în lacrimi. Mai mult, juriul l-a rugat să mai cânte o dată.





Bogdan a absolvit un liceu teoretic şi facultatea de Arhitectură şi nu are niciun fel de pregătire pe partea de muzică, însă a început să cânte impulsionat de pasiunea pentru regretatul Michael Jackson.



„Toate lucrurile care s-au întâmplat de când m-am apucat de cântat i se datorează lui Michael Jackson. Am fost fan al artistului Michael Jackson, dar şi al omului Michael Jackson. După ce am învăţat să reproduc mişcările lui, bineînţeles că primul gând a fost să văd dacă pot să cânt şi eu ca Michael. Am mai cerut sfaturi şi am ajuns la un nivel cât de cât mai bun“, a declarat Bogdan Ioan.

Din păcate, tânărul nu a avut şansa să-l asculte live pe Regele pop în niciuna dintre dăţile în care a venit în România, în anii 1992 şi 1996: „În schimb, când şi-a anunţat ultimele concerte în Londra, am reuşit să găsesc un bilet, îl rezervasem şi aveam trei zile la dispoziţie să-l plătesc şi în a doua zi a murit... Deci nu am mai apucat, ăsta e cel mai mare regret al meu - că n-am putut să-mi văd idolul live“.

Nimeni nu se aştepta la ce a urmat: o interpretare uluitoare a piesei „Earth Song“. Membrii juriului au luat-o efectiv razna de la primele note ale concurentului, toţi întorcându-şi scaunele după doar câteva secunde. Nimeni nu a stat jos, iar publicul era de asemenea total impresionat. Membrii juriului - Irina Rimes, Andra, Smiley şi Tudor Chirilă - s-au întrecut în cuvinte frumoase pentru a-l convinge pe Bogdan să li se alăture, însă în cele din urmă tânărul l-a ales pe Smiley.

„N-am crezut că o să aud aşa ceva vreodată. N-am crezut că o să se nască om care să cânte aşa. Ştii, toată lumea a zis că pe Michael Jackson nimeni nu o să-l egaleze, nimeni nu o să cânte aşa. Ai cântat foarte bine, ai cântat ca el, impecabil. Fă-mă fericită şi vino în echipa mea“, i-a spus Andra.

La rândul lui, Smiley şi-a găsit cu greu cuvintele: „Pe mine mai lăsaţi-mă puţin, pentru că nu pot să-mi revin. N-am auzit nicidoată pe cineva care să cânte aşa Michael Jackson, realmente“.

Tudor Chirilă i-a făcut concurentului unul dintre cele mai drăguţe complimente, mărturisindu-i că l-a făcut să simtă exact ce a simţit în '92, la primul concert al lui Michael Jackson în România. „Eu am fost un puşti teribilist şi am crescut într-un liceu în care dacă nu erai rocker şi nu-ţi plăcea Judas Priest, erai cam naşpa. Şi ca să mă integrez, spuneam că nu-mi place Michael, încercam să mă conving că nu-mi place. Cred că sunt singurul dintre juraţi care a fost în '92 la concertul lui Michael, eu am fost pe stadionul ăla şi am văzut ce nu mi-a fost dat să văd în viaţa vieţilor mele. Era primul mare concert din România, gândeşte-te cum eram în '90, veneau minerii, ne băteau, şi după aia a apărut Michael Jackson. Şi la un moment dat a plecat cu autopropulsorul, iar eu, care eram rockerul teribilist, plângeam...Cine a fost atunci pe stadion a înţeles că în viaţa noastră amărâtă, de după comunism, s-a deschis deodată un moment şi a apărut visul ăla american aşa cum îl visăm toţi. Deci tu când ai cântat astăzi mi-ai dat exact aceleaşi emoţii pe care mi le-a dat Mihael Jackson în anul 1992“, i-a spus Chirilă.

A doua parte a primei ediţii „Vocea României“ va fi difuzată de Pro TV sâmbătă, 8 septembrie, de la ora 20.00.