Geanina Corondan se alătură show-ului „Te cunosc de undeva“ de la Antena 1. Ce rol va avea

Geanina Corondan se alătură show-ului „Te cunosc de undeva“, de la Antena 1. Noul sezon va fi difuzat începând cu 8 septembrie, de la ora 20.30.





Rolul prezentatoarei TV va fi acela de a le arăta telespectatorilor ce se ascunde în spatele fiecărei transformări pe care o vor realiza concurenţii noului sezon: Connect-R, Alexandra Velniciuc, Romică Ţociu, Ana Baniciu şi Raluka, Mihai Trăistariu, Carmen Rădulescu, Alin Gheorghişan, Barbara Isasi, solista trupei Mandinga, şi Jean de la Craiova.





„De ceva vreme, am pornit într-o călătorie incredibil de interesantă în lumea oamenilor care muncesc cu spor. Fac vizite de lucru în fabrici, ONG-uri etc. Şi iată că am fost invitată să fac o vizită de lucru şi în fabrica «Te cunosc de undeva!», fapt care m-a bucurat foarte tare, căci voi vedea cum se transformă artiştii cunoscuţi în alţi artişti cunoscuţi, dar şi ce ar trebui eu să fac în cazul în care aş vrea să mă pun în pielea lor. Sunt prietena lor aici, dar şi curioasa de serviciu. Voi fi la antrenamente, la repetiţii, în spatele scenei, la cabine, în camera transformărilor“, spune Gianina.





După antrenamentele la care a luat deja parte, Gianina şi-a făcut o primă impresie despre concurenţii acestui sezon. „Ei spun că sunt emoţionaţi şi că le e foarte greu, dar eu îi văd foarte relaxaţi. A, şi mănâncă pe sistem nervos“, mai spune ea.





Gianina Corondan este una dintre cele mai nonconformiste prezentatoare TV din Romania. După Vremea şi „Generatia Pro si după încă trei ani de „Ora G“, Gianina Corondan a fost, alături de Cosmin Cernat, prezentatoarea emisiunii „Stele de... 5 stele“.





În 2005, ea a fost diriginta noii promoţii a „Şcolii vedetelor“, iar apoi a călătorit prin România, pentru a prezenta, împreuna cu Tom Wilson, „O tură de aventură“. Căsătorită cu Mihai Anton, Gianina a prezentat, alaturi de sotul ei, „Efectul MG“, pe TVR 1.