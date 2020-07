Fotograful Cătălin Georgescu a avut COVID-19: „Există şi se-ntâmplă să lovească aproape. Să nu vă fie jenă să purtaţi mască dacă ceilalţi nu o fac“

Cătălin Georgescu, fotograf al publicaţiei Decât o Revistă (DoR), a povestit pe Facebook că a contractat noul coronavirus, cu toate că a avut grijă să respecte distanţarea fizică şi măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2.

Din dorinţa de a face un apel la precauţie, fotograful a povestit prin ce a trecut.

„Tocmai ce-am avut corona. Am avut simptome foarte uşoare. Nu ştiu de unde l-am luat. Nu pare că l-am dat nimănui. Nu m-am internat. Nu am mai fost verificat de atunci.

Acum vreo trei săptămâni am avut temperatură 37.4 şi o migrenă vreo două ore. Am zis că e de la tot aerul condiţionat care mă bătuse-n cap în ultima săptămână. Apoi nimic. Am plecat din oraş, m-am întors după trei zile acasă. Mi-a revenit febra ocazională de 37.4. Nu trebuia să fiu undeva anume, nu aveam nimic de lucrat. Am rămas în propria cameră să mă ţin sub observaţie. Am mai strănutat de câteva ori, am avut o ureche înfundată câteva ore, roşu-n gât două dimineţi şi temperatura oscilantă între ~36.6 şi ~37.7.