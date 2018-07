FOTO Cine sunt vedetele care pleacă în Madagascar pentru show-ul „Ultimul Trib“: „Dacă mă pun să mănânc ceva scârbos, în secunda doi îmi fac bagajele“

Sorana Darclée Mohamad, Daniela Crudu, Paula Chirilă, Ionuţ Iftimoaie, Sorin Brotnei, Dorian Popa, şi Dima Trofim sunt cele şapte vedete care vor pleca în Madagascar, acolo unde se filmează show-ul „Ultimul Trib“.





Celebrităţile îşi vor măsura puterile cu alte două echipe – a sportivilor şi a oamenilor de rând – pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Cântăreţul Dorian Popa (29 de ani)

„Mai sunt şase oameni, te poţi baza pe mai mulţi, se pot crea prietenii, abia aştept să văd ce se va întâmpla.“

Cântăreţul Dima Trofim (29 de ani)

„Nu mi-e frică de nimic, nu am fobii majore! Îmi este însă foarte greu să mă despart de telefon, ştiu, chiar e dependenţă, aşa că o să încerc să ţin post în toată această perioadă.“

Vedeta TV Daniela Crudu (29 de ani)

„Sunt sigură că îmi părea rău dacă nu acceptam provocarea asta! Aş fi stat acasă să mă uit la emisiune ştiind că am avut ocazia să merg acolo şi să văd Africa!“

Cântăreaţa Sorana Darclée Mohamad (35 de ani)

„E o luptă pentru mâncare, pentru confort, la un moment dat este o luptă pentru un loc în care să dormi, să nu te mănânce tigrii, să nu pleci. Adică, după ce că ţi-e teamă că te mănâncă tigrii şi ţi-e foame, te mai şi lupţi ca să rămâi acolo. E psihedelică treaba! Dar mie îmi plac genul acesta de provocări.“

Campion Local Kombat Ionuţ Iftimoaie (39 de ani)

„Atuurile mele sunt un psihic foarte puternic şi familia mea, care îmi transmite multă linişte şi energie. Ei mă motivează foarte tare!”, a spus Iftimoaie.

Actriţa Paula Chirilă (43 de ani)

„N-aş mânca gângănii! Să mă pui să mânânc ceva scârbos sau să pun mâna pe păianjeni - niciodată! În secunda doi îmi fac bagajele şi ne vedem la aeroport.“

Cântăreţul Sorin Brotnei (37 de ani)

„Cred că pot fi un bun coechipier într-o echipă, mai ales că de mic am făcut sport de performanţă şi am fost într-o echipă. Şi experienţa cu trupa Akcent a fost tot în echipă, în timp am învăţat să lăsăm din orgolii, să ne ştim fiecare locul şi ce avem de făcut şi presupun că acesta e un lucru bine-venit în ecuaţia aceasta. Şi sunt de treabă câteodată! Dar nu chiar tot timpul....“