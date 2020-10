FOTO Selly a dat în judecată România TV. Ce daune cere: „Era cazul să ia cineva atitudine împotriva unui astfel de post“

Acţiunea lui Selly, depusă deja la Tribunalul Bucureşti, vine după seria de materiale şi de burtiere "mincinoase" puse de România TV.

Într-un interviu pentru Pagina de Media, vloggerul a mărturisit că va cere daune în valoare de 100.000 de euro pentru "prejudicii de imagine".

"După farsa cu accidentul, cei de la România TV au pornit o campanie de linşaj mediatic la adresa mea. Le cer 100.000 de euro daune morale, pentru afectarea imagini mele, pentru impactarea reputaţiei", a declarat Selly pentru Paginademedia.ro.

"Pe lângă cei de 100.000 de euro, mai am câteva cereri. Una este obligarea România TV să difuzeze, pe cheltuiala lor, hotărârea definitivă, în termen de cinci zile de la emitere şi plata cheltuielilor de judecată", a continuat el.

Cum îşi justifică vloggerul cererea

"Acesta este prejudiciul moral pe care eu consider că l-au provocat prin acele ştiri false care păcăleau privitorii că eu am probleme cu poliţia, că poliţia mă anchetează. Cum că am primit bani de la Viorica Dăncilă şi de la PSD. Dar şi pentru cele de dinainte de farsa cu accidentul, când au pus pe burtieră "prezentator împuşcat de milionarul Selly".

FOTO Pagina de Media

Este un prejudiciu moral. Se uitau 500.000 de oameni la emisiunea lui Ioan Korpos şi consider că prejudiciul este justificat. Am primit apeluri de la rude, de la prietetni, de la cunoscuţi, care mă întrebau dacă este adevărat ce se spune despre mine pe post. Asta înseamnă că au avut efect.

Ce am păţit eu nu e un caz izolat.

Trebuie să spun că nu e un prejudiciu material! Eu nu susţin că am pierdut bani în urma celor spuse de ei, ci că este un prejuduciu adus reputaţiei mele", a explicat Selly.

"Aş mai dori să menţionez că era cazul să ia atitudine cineva împotriva unui astfel de post. Ce am păţit eu nu e un caz izolat. Sunt cazuri în care oameni lezaţi nu au posibilitatea să se apere sau nu au un canal de expunere, cum am eu pe Youtube. Sau nu au posibilitatea financiară să se apere."

Plângerea a fost depusă la Tribunalul Bucureşti, în numele lui Selly, prin Simion, Nere&Iordache, împotriva Ridzone Computers, compania care deţine licenţa România TV.