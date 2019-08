FOTO Cu ce se ocupă în viaţa reală actorii amatori din noul serial de comedie „Moldovenii“, de la Kanal D

Serialul de comedie „Moldovenii“, care va debuta în toamnă la Kanal D, are ca sursă de inspiraţie viaţa rurală din inima Moldovei, dominată de figuri reprezentative ale lumii satului: preotul, dascălul, primarul, omul de rând.

În centrul acţiunii serialului se află pădurarul Mitică, interpretat de Petronel Gabriel Gongeanu, şi Cornel, interpretat de Iulian Mehedinţ, tinerii care au creat canalul de YouTube „3 chestii“.

Petronel Gabriel Gongeanu, în vârstă de 28 de ani, este absolvent al Facultăţii de Inginerie Energetică şi Informatică Aplicată, însă nu a profesat niciodată, el fiind atras de lumea artistică, în special de modul în care sunt realizate videoclipurile muzicale. Aşa a început să studieze diferite programe de editare, ajungând chiar să lucreze, timp doi ani, ca editor video la o televiziune locală. Nu a renunţat niciodată la visul său de a crea conţinut video în care să-şi expună ideile.

„M-am dus la Iulian, cel mai bun prieten al meu şi, în faţa scării blocului, îi mărturiseam că simt nevoia să fac «ceva», că am nevoie de o cameră de filmat. Am făcut rost de un cameraman, am filmat vreo două-trei filmuleţe comice, însă tipul cu aparatul de filmat a renunţat la proiect şi atunci am decis să fiu independent. Într-o vacanţă am început să muncesc ca ospătar la un restaurant, aveam grijă de flori şi de curăţenie (partea administrativă). Aveam salariu mic, trebuia să mă întreţin şi, după ce mi-am dat demisia, m-am angajat la o firmă de realizat icoane. Lucram de dimineaţa până seara, dar am reuşit să strâng banii pentru o cameră video“, povesteşte Petronel Gabriel Gongeanu despre începuturile carierei sale artistice.

Pădurarul Mitică (Petronel Gabriel Gongeanu) FOTO Kanal D

Un alt personaj emblematic al serialului este Cornel, interpretat de Iulian Mehedinţ, un tânăr ambiţios şi perseverent, specialist în marketing la o companie din Iaşi. Tânărul a încercat mai multe direcţii în cariera sa, colaborând cu prietenul său, Petronel Gabriel Gongeanu, şi cu un post local de radio.

„Amândoi am fost pasionaţi de muzică, el cântăreţ, eu DJ. Am spus să ne îndreptăm spre YouTube, să facem filmuleţe comice, în care să se regăsească oamenii obişnuiţi. Am făcut clipuri simple, fără personaje, cu oameni normali. Am lucrat şi pe partea de IT la un ziar din Iaşi“, mărturiseşte Iulian Mehedinţ.

Pădurarul Mitică (Petronel Gabriel Gongeanu) şi Cornel (Iulian Mehedinţ) FOTO Kanal D

Andreea Lodba, care o intrepretează în serial pe Aurica, este o tânără de 23 de ani, originară din Iaşi, angajată la o companie multinaţională, ca specialist marketing. În puţinul timp liber îşi urmează pasiunea pentru sport, ea fiind arbitru de fotbal la juniori. A urmat cursurile Facultăţii de Kinetoterapie, din cadrul UNEFS, timp de un an, dar a renunţat deoarece era sensibilă la suferinţele celor pe care trebuia să îi trateze. „Vinovat“ de cariera sa actoricească este Iulian Mehedinţ, cel care a chemat-o prima dată la o filmare şi a avut încredere în talentul ei.

Pădurarul Mitică (Petronel Gabriel Gongeanu) şi Aurica (Andreea Lodba) FOTO Kanal D

Viaţa satului din inima Moldovei nu ar avea savoare fără prezenţa unui primar, Ghiţă Spagoveanu, rol interpretat de Radu Ţibulcă. Radu Ţibulcă este comediant şi om de radio, cu o personalitate complexă.

Unul dintre personajele cele mai importante ale satului este preotul, care se regăseşte şi în serialul de comedie de la Kanal D. Părintelui Vasile, cu apucături demne mai degrabă de mireni, îi dă viaţă Vasile Panţiru, tehnician specialist CFR şi DJ în timpul liber.

„Personajul meu este ca în viaţa reală, aşa cum vedem un preot de la ţară. Lumea mi-a spus că sunt natural în rol. Contrar personajului interpretat în serialul «Moldovenii» eu sunt credincios, merg la Biserică, mă închin, merg la Mânăstiri“, subliniază Vasile Panţiru.

Biserica nu ar fi bine reprezentată fără un dascăl, personaj interpretat de Claudiu Dobriţă, care alături de preot va spori efectul comic al scenariului. În viaţa de zi cu zi, Claudiu Dobriţă este un antreprenor de succes din Iaşi, omul care a introdus în România conceptul spălătoriilor de tip „self-wash“.

Aida-Ioana Cojocariu interpretează personajul Maria, iar Burţilă Bogdan, de profesie tehnician dentar, joacă rolul unui personaj cu o stare pozitivă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: