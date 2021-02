Fosta prezentatoare TV Mihaela Tatu lansează podcast-uri cu poveşti pentru copii

"Îmi trec prin faţa ochilor tot felul de propuneri de proiecte. Eu sunt o persoană care judecă mai întâi cu inima şi asta are şi avantaje, dar şi dezavantaje. Iar când a apărut un proiect cu poveşti pentru copii, inima mea pe loc a zis, da. Aşa am ajuns eu în aventura "Nani Nani", spune Mihaela Tatu.

Proiectul "Nani Nani" este iniţiat de Tudor Stoica: "Atunci când am descoperit lumea cărţilor audio am simţit dintr-o dată că totul are mai mult sens: călătoriile lungi cu maşina de la client la client, alergarea sau pur şi simplu plimbările solitare au devenit ocazii de a învăţa câte ceva nou. Apoi am intrat în lumea podcast-urilor şi mi-a plăcut atât de mult încât m-am ambiţionat să fac un podcast de masă în limba română - şi aşa s-au născut podcast-urile "Reţeaua" şi "Mind Architect". Însă nimic nu se compară cu poveştile pentru copii. Momentul când Mihaela Tatu îţi interpretează prima poveste scrisă, când o reasculţi şi când o ascultă alţii, mai ales copiii şi vezi ce impact are este cel în care realizezi că nu ai venit degeaba pe Pământ".

Poveştile audio "Nani Nani" au fost gândite să-i ajute pe părinţii care le citesc celor mici, nicidecum să înlocuiască acest lucru.

De altfel, studiile care arătau că România ar fi pe ultimul loc în Europa la consumul de carte şi diferenţele colosale între mărturiile celor din jur i-au determinat pe cei de la "Nani Nani" să facă o nouă cercetare, cu focus pe părinţi.

Din studiul efectuat de Wave pentru "Nani Nani" a reieşit o altă imagine despre consumul de carte în România.

Conform cercetării online, realizată în perioada 11 decembrie 2020 - 6 ianuarie 2021 pe un număr de 658 de părinţi din mediul preponderent urban, a reieşit că 96% dintre părinţii cu copii între 2 şi 6 ani cumpără cărţi pentru copii, iar 2 treimi dintre aceştia le citesc celor mici seara, înainte de culcare. Iar adulţii nu fac economie când ajung la acest capitol. 64% dintre intervievaţi au declarat că dedică, în medie, 100 de lei lunar pentru achiziţia de cărţi pentru copii, iar 82% dintre ei cumpără atât pentru copiii lor, cât şi pentru a le face cadou. Din acelaşi studiu a reieşit faptul că mai mult de jumătate dintre părinţi preferă poveştile moderne, educative şi terapeutice, dar nu exclud nici poveştile clasice, cu menţiunea că preferă reinterpretarea acestora pentru a exclude părţile care includ violenţă sau acte de sadism.

"Nu trebuie să ne fie indiferent care sunt ideile şi principiile pe care le sădim noi sau alţii în minţile copiilor noştri. Ele rămân acolo şi le modelează vieţile, iar uneori alegerea de a fi comod în legătură cu cine şi ce pune acolo nu e o idee prea bună. De la bun început misiunea noastră la Nani Nani a fost să sădim cu grijă în gândurile din poveştile noastre fericire, iubire, inspiraţie, amuzament, reflecţie, surprindere, uimire şi lecţii de viaţă. Noi credem că am reuşit. Dă şi tu play la o poveste ca să te convingi. Iar studiile neuroştiinţifice arată că creierul învaţă şi fixează idei şi concepte noi dacă acestea sunt preluate chiar înainte de somn. De aici, şi ideea de Nani Nani şi de a folosi povestea ca pe un instrument de învăţare", mai spune Tudor Stoica.