Florin Ristei şi-a găsit maşina autocolantată în parcare: „Părea că nu este a mea, era de taxi driver”

Florin Ristei, membru al juriului în competiţia X Factor, şi-a găsit maşina autocolantată în parcare. Cântăreţul a fost victima farsei colegilor de platou care au aflat că acesta s-a gântit în perioada pandemiei să ofere servicii de tip car sharing.

„În două seri, când plecam de la filmările pentru cel de-al nouălea sezon X Factor, mi s-au întâmplat lucruri deosebite! În prima seară, când am ieşit în parcare, nu mi-am mai găsit maşina pentru că îmi las cheia la întâmplare, iar colegii din echipă mi-au ascuns-o după un gard. În a doua seară, mi-am găsit maşina, dar de departe părea că nu este a mea… era de ”taxi driver”! Şi dacă tot am găsit-o colantată, m-am gândit să le ofer sevicii de taxi juraţilor, măcar aşa ştim că sunt punctuali, pentru că îi iau eu de acasă când trebuie. Eu chiar mă gândeam pe perioada pandemiei, pentru că mă plictiseam, să mă înscriu la un serviciu de tip car sharing şi să îi surprind pe oameni. Şi să îi filmez, sigur, dar fără să ştie, să fie o surpriză!”, a declarat Florin Ristei, primul câştigător al unui talent show din lume care are ocazia să devină parte dintr-un juriu de asemenea amploare.

La finalul sezonului cu numărul 8, cea care a avut parte de surprize din partea echipei a fost Delia, fostul său mentor şi actuală colegă la pupitrul juraţilor. Atunci, Bella Santiago a câştigat marele premiu X Factor alături de Delia, iar porţia de confetti a fost dublă: atât pe scenă, pentru Bella, dar şi câţiva saci în maşina juratei X Factor.

Sezonul X Factor cu numărul nouă va avea premiera vineri, 11 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1, şi aduce nu doar muzică de neoprit, ci şi multe reguli noi, pe care concurenţii sunt pe cale să le descopere. Două nume noi, Loredana Groza şi Florin Ristei îşi vor ocupa locurile la masa juraţilor alături de Delia şi Ştefan Bănică, iar Răzvan Simion şi Dani Oţil revin în calitate de prezentatori pe scena X Factor. Totodată, în timp ce Ştefan Bănică, Loredana, Delia şi Florin Ristei vor căuta factorul X în cel de-al nouălea sezon, cei de acasă vor intra în culisele emisiunii cu ajutorul actriţei Ilona Brezoianu, în cadrul unei producţii care va fi difuzată exclusiv online.