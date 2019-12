Florin Călinescu faţă în faţă cu Radu Banciu, duminică, de la 15:30, la Look Plus

Doi clasici ai televiziunii din România din nou faţă în faţă într-un studio, înaintea unui derby al finalului de an: Viitorul-FCSB.

Cea mai lungă emisiune din media, Fotbal All Inclusive, şi cea mai spectaculoasă dezbatere sportivă a sfârşitului de an, duminică, de la 15.30, în sports-barul Champions de la Marriot.

Vasile Stângă, golgheterul all time al handbalului masculin românesc, vine alături de Radu Banciu pentru o analiză la rece a evoluţiei României la Mondialele din Japonia.

Ne pregătim pentru apusul handbalului feminin românesc?

Este de vină Thomas Ryde, trebuie să demisioneze preşedintele federaţiei?

Ce s-a întâmplat la Corona Braşov?

Rusia a fost suspendată din toate competiţiile sportive pentru dopaj.



O discuţie documentată despre performanţă, dopaj şi controversele sportului, alături de fostul mare handbalist Vasile Stângă şi Pierre Joseph de Hillerin, fost director al Institutului pentru cercetare în sport.

Ilie Dobre, cel mai cunoscut comentator radio din România, vine la Fotbal All Inclusive pentru a povesti cum a devenit deţinătorul recordului mondial pentru cel mai lung "gooool" într-o transmisiune directă.

Programul şi invitaţii emisiunii:



15.30-16.30

Vasile Stângă şi Pierre Joseph de Hillerin (prin telefon)

16.30-20.30 Florin Călinescu

18.30-20.30 Ilie Dobre

20.30-22.30 Viitorul-FCSB

