Finala X Factor: Cine va câştiga premiul cel mare, de 50.000 de euro?

Cea mai tânără finalistă din această ediţie a X Factor, concurenta lui FlorinRistei, Bryana Holingher, şi trupa Super 4 au interpretat piesa lui Elton John - Don't Let The Sun Go Down On Me. Tânăra a făcut spectacol de fiecare dată cu vocea sa, însă de data aceasta italienii de la Super 4 i-au pus şi mai mult în valoare talentul. Cei patru italieni s-au reîntors la X Factor pentru acest moment special şi au fost aclamaţi aşa cum merită.

Italianul Loredanei a cântat "Ciobănaş cu 300 de oi"

Concurentul Loredanei Groza, Nick Casciaro este un luptător. Timp de 7 ani el nu a mai putut cânta, urmare a unui accident de maşină,. A venit însă în România, la X Factor şi a interpretat, în duet cu Dinu Iancu Sălăjanu, piesele Ciobănaş cu 300 de oi şi Funiculì, Funiculà. „Toţi suntem diferiţi dincolo de concurs. Ce am văzut aici e un moment de show, e un moment de finală”, a spus Ştefan Bănică”. „Surprinzători. Cred că niciunul nu s-ar fi gândit la această piesă. Surprinzătoare Loredana. Şi a sunat foarte bine”, a spus Delia despre moment.

Show total cu Zanni

Conexiunea pe care membrii Jomajii au simţit-o cu Delia, mentorul lor, s-a văzut şi în alegerea muzicală pe care aceştia au făcut-o pentru finala X Factor, difuzată joi, 23 decembrie, la Antena 1. ”Nu a fost o problemă să alegem ce vom cânta, pentru că gândim la fel şi ne place să fim actuali. În seara asta avem un concert!”, a declarat Delia despre momentul duetului. Melodia aleasă este un hit, "Dirty Diana", lansat de Michael Jackson în anul 1988 şi inclus pe albumul "Bad". Jomajii, trupa compusă din din The Jazzy Jo Experience, Oma Jali şi Majii (Elvis Silistra) a ridicat publicul în picioare, iar Zanni a completat cu o doză zdravănă de energie.

„Wow, wow, wow”!

În Finala X Factor, Sezonul 10, Andrei Duţu, concurentul lui Ştefan Bănică, a cântat alături de Lora. Cei doi au interpretat piesa lui Whitney Houston - My Love Is Your Love. Mentorul Ştefan Bănică a fost încântat de moment, rămânând fără cuvinte. Imediat după prestaţia concurentului său a putut exclama doar: „Wow, wow, wow”!

Cum se alege câştigătorul X Factor 2021?

