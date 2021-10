Fata lui Costel Busuioc, zidarul devenit tenor, i-a impresionat pe juraţii de la SuperStar România. „Este o voce internaţională, fără discuţii” VIDEO

Maria Ioana Tabita Busuioc, în vârstă de 22 de ani, fiica lui Costel Busuioc, i-a impresionat pe juraţii de la „SuperStar România” după ce a interpretat piesa „Wicked Game”, a lui Chris Isaak, în manieră proprie. Aceasta a mărturisit că numele ei de scenă este Luna, nume dat de bunica sa, ca să nu mai fie prezentată drept fata lui Costel Busuioc, căci lucrul acesta a venit la pachet şi cu o groaza de dezavantaje.

„Tatăl meu a fost zidar şi cânta pe şantier. L-au auzit alţi oameni, l-au încurajat să se înscrie la un concurs şi de-acolo a plecat totul. Stăteam la sat, nu aveam acces la şcoli de muzică, de aceea ne-am şi mutat de la sat la oraş, când el a câştigat concursul şi a devenit celebru. Eu de mică mi-am dorit să cânt, dar dacă nu era el să facă acest lucru posibil, nu cred că aş fi avut şansa. Să fiu fata lui Costel Busuioc are şi avantaje, şi dezavantaje. Avantajele sunt că am parte de educaţie muzicală extra. Partea nasoală este că, de fiecare dată când cânt, lumea se aşteaptă să-l vadă pe tatăl meu prin vocea mea, şi nu este cazul. Atunci când am un eveniment sau urc pe scenă, mă prezint ca Luna, deoarece îmi doresc ca oamenii să mă asculte pe mine”, a povestit ea.

Fata lui Costel Busuioc studiază în prezent la Facultatea de Muzică şi Teatru, din Timişoara. De altfel, toţi copiii lui Costel Busuioc au studii muzicale, căci acesta a dorit să le ofere o bază solidă.

Maria Busuioc, fiica lui Costel Busuioc, a participat şi la „X Factor”, la Antena 1

Maria Busuioc, unul dintre cei patru copii ai zidarului devenit tenor Costel Busuioc, supranumit „Pavarotti din Carpaţi“, încearcă să îi calce pe urme tatălui său şi, în anul 2017, s-a înscris la audiţiile „X Factor“. Ea a interpretat piesa „Like I'm Gonna Lose You“ de la Meghan Trainor şi a primit patru de „Da“ din partea membrilor juriului ( Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu şi Ştefan Bănică Jr.).

La acel moment, Maria Busuioc s-a sfiit să-şi anunţe părinţii că va participa la emisiunea de la Antena 1.

„Iniţial nu îi spusesem că vin la «X Factor». L-am anunţat pe tatăl meu cu o săptămână înainte. M-a sfătuit să am încredere în mine, să dau ce am mai bun şi să încerc să nu mă uit la o persoană anume, ca să nu am emoţii“, a spus Maria.

La finalul interpretării, membri juriului au lăsat-o să se evalueze singură: „Există două variante: ori am cântat frumos, ori am cântat frumos“, a zis Maria.

„Ce ai cântat tu este un fel de film“, i-a zis Carla’s Dreams. „Domnişoară Busuioc, ai cântat cu foarte mult foc“, a remarcat şi Horia Brenciu.

Ce face în prezent Costel Busuioc, zidarul devenit tenor

Costel Busuioc, un muncitor român aflat în Spania, a devenit cunoscut în toată lumea după ce, în 2008, a câştigat concursul „Hijos de Babel“ cu vocea sa de tenor. În urma competiţiei, românul, care până atunci lucra ca zidar pentru a-şi întreţine familia numeroasă, a primit un premiu de 100.000 de euro, a încheiat un contract cu o casă de discuri şi a început să călătorească în toată lumea pentru a cânta operă.

Cu toate acestea, succesul lui a fost unul de scurtă durată, Costel Busuioc sau „Pavarotti din Carpaţi” întorcându-se în România în 2019 după o perioadă petrecută în America.

În prezent, acesta nu mai onorează decât concerte caritabile şi evită orice formă de publicitate deoarece comunitatea în care a intrat, a penticostalilor, interzice asta, dar şi sub formă de protest faţă de publicitatea de care s-a bucurat după ce a câştigat concursul de televiziune spaniol şi care nu i-a folosit la nimic. Acesta a pierdut şi marele premiu de 100.000 de euro deoarece a reziliat contractul cu casa de discuri.